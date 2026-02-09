+20 ideas de regalos para consentir a tu pareja en San Valentín

MAISON MARGIELA, TENIS PARA HOMBRE

Tenis Sprinters. (Foto: Cortesía de la marca)

Los Sprinters son los tenis casuales perfectos para regalar a tu novio. Confeccionados en nailon, ante y piel de becerro con un tratamiento vintage, la silueta se inspira en los tenis de running retro, mientras que la puntada característica de la Maison Margiela aparece en la parte trasera.

HUAKAL, ARTESANÍA OAXAQUEÑA

Corazón artesanal de Huakal. (Foto: Cortesía de la marca)

La colección de San Valentín de Huacal la protagoniza este corazón negro de hojalata, hecho en Oaxaca, es la pieza icónica de alta artesanía mexicana. Sí, es una pieza preciosa de decoración, pero también es una obra hecha a mano y con historia.

BIZZARRO, ANILLO

Colección Matices de BIZZARRO. (Foto: Cortesía de la marca)

La colección Matices tiene un anillo para cada persona pues las ochos piezas que la integran se presentan en oro amarillo, rosa y blanco con zirconias rosa, verde, negra, amarilla, azul, morada, roja y café.

MARIBEL YÉBENES, MASAJE

Un masaje siempre es un regalo perfecto. (Foto: Cortesía de la marca)

Las experiencias también son un gran regalo. La firma presenta My Silk Tradition, un tratamiento corporal de 120 minutos que incluye masaje con toallas de seda, masaje craneal profundo, reflexología plantar, exfoliación profesional, un masaje corporal completo con técnica japonesa Tokiori y como cierre un tratamiento facial con diapasón.

FERRAGAMO, BOLSO PARA MUJER

Hug Bag de Ferragamo. (Foto: Cortesía de la marca)

Un bolso siempre será un regalo perfecto, y la icónica Hug Bag de Ferragamo en color burgundy o en negro con interior rojo es El Regalo. Espacioso y versátil, se cierra con una anilla interior y se completa con un char llavero.

CONVERSE, TENIS

Chucks Enamorados, colección de Converse. (Foto: Cortesía de la marca)

Las colecciones de San Valentín de Converse siempre son versátiles y la de este año presenta a los “Chucks enamorados”, con diseños divertidos y frescos que incluyen detalles en forma de corazón, charms divertidos y costuras llamativas.

BVLGARI, RELOJES PARA ÉL Y PARA ELLA

Relojes Bvlgari. (Foto: Cortesía de la marca)

Para ella, el Serpenti Tubogas con su diseño sinuoso y en espiral, dándole una nueva dimensión con su movimiento que se une perfecto con el ADN joyero de la casa; mientras que para él, el Octo Finissimo Automatic se erige como una audaz expresión de relojería contemporánea.

RAG & BONE, ZAPATOS PARA MUJER

Mary Jane Spire Ruched, de Rag & Bone. (Foto: Cortesía de la marca)

Los Mary Jane Spire Ruched de piel, son uno de los modelos más sofisticados de la casa de moda y funcionan perfecto como un básico de uso diario. Estos flats en color borgoña son de piel y la tira elástica le da un toque único.

FERRIONI, PERFUME PARA HOMBRE

Ferrioni Deep Blue, perfume para hombre. (Foto: Cortesía de la marca)

Esta fragancia de Ferrioni es de la familia olfativa amaderada, con notas de salida de bergamota y mandarina, notas de corazón de cardamomo y sándalo, y notas de fondo de vetiver y tonka.

LOUIS VUITTON, LABIAL

Labial Louis Vuitton. (Foto: Cortesía de la marca)

El precioso rosa atemporal con un toque de rojo se llama Spell On You y es un tono audaz y seductor con gran delicadeza. ¿Quién creó la colección LV Rouge de 55 colores? La mismísima Pat McGrath, directora creativa de la casa.

VERSACE, PERFUME PARA ELLA

Perfume Dylan Blush Pink. (Foto: Cortesía de la marca)

El Dylan Blush Pink es una fragancia de la familia olfativa floral frutal. Esta nueva fragancia de Versace, lanzada apenas en 2025, tiene notas de salida de fresa, manzana, fresia y bergamota, notas de corazón de haba tonka, flor de azahar de naranjo y bombones, y las notas de fondo de vainilla de madagascar y almizcle.