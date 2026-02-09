El 14 de febrero se acerca y el tiempo para comprar un regalo especial para tu pareja se acorta. Algunas veces pensar en algo significativo puede resultar difícil, por eso reunimos en un solo lugar algunas de las mejores colecciones de San Valentín de distintas marcas. Te garantizamos que cualquiera de estas opciones te harán quedar como un héroe en esta fecha especial.
+20 ideas de regalos para consentir a tu pareja en San Valentín
MAISON MARGIELA, TENIS PARA HOMBRE
Los Sprinters son los tenis casuales perfectos para regalar a tu novio. Confeccionados en nailon, ante y piel de becerro con un tratamiento vintage, la silueta se inspira en los tenis de running retro, mientras que la puntada característica de la Maison Margiela aparece en la parte trasera.
HUAKAL, ARTESANÍA OAXAQUEÑA
La colección de San Valentín de Huacal la protagoniza este corazón negro de hojalata, hecho en Oaxaca, es la pieza icónica de alta artesanía mexicana. Sí, es una pieza preciosa de decoración, pero también es una obra hecha a mano y con historia.
BIZZARRO, ANILLO
La colección Matices tiene un anillo para cada persona pues las ochos piezas que la integran se presentan en oro amarillo, rosa y blanco con zirconias rosa, verde, negra, amarilla, azul, morada, roja y café.
MARIBEL YÉBENES, MASAJE
Las experiencias también son un gran regalo. La firma presenta My Silk Tradition, un tratamiento corporal de 120 minutos que incluye masaje con toallas de seda, masaje craneal profundo, reflexología plantar, exfoliación profesional, un masaje corporal completo con técnica japonesa Tokiori y como cierre un tratamiento facial con diapasón.
FERRAGAMO, BOLSO PARA MUJER
Un bolso siempre será un regalo perfecto, y la icónica Hug Bag de Ferragamo en color burgundy o en negro con interior rojo es El Regalo. Espacioso y versátil, se cierra con una anilla interior y se completa con un char llavero.
CONVERSE, TENIS
Las colecciones de San Valentín de Converse siempre son versátiles y la de este año presenta a los “Chucks enamorados”, con diseños divertidos y frescos que incluyen detalles en forma de corazón, charms divertidos y costuras llamativas.
BVLGARI, RELOJES PARA ÉL Y PARA ELLA
Para ella, el Serpenti Tubogas con su diseño sinuoso y en espiral, dándole una nueva dimensión con su movimiento que se une perfecto con el ADN joyero de la casa; mientras que para él, el Octo Finissimo Automatic se erige como una audaz expresión de relojería contemporánea.
RAG & BONE, ZAPATOS PARA MUJER
Los Mary Jane Spire Ruched de piel, son uno de los modelos más sofisticados de la casa de moda y funcionan perfecto como un básico de uso diario. Estos flats en color borgoña son de piel y la tira elástica le da un toque único.
FERRIONI, PERFUME PARA HOMBRE
Esta fragancia de Ferrioni es de la familia olfativa amaderada, con notas de salida de bergamota y mandarina, notas de corazón de cardamomo y sándalo, y notas de fondo de vetiver y tonka.
LOUIS VUITTON, LABIAL
El precioso rosa atemporal con un toque de rojo se llama Spell On You y es un tono audaz y seductor con gran delicadeza. ¿Quién creó la colección LV Rouge de 55 colores? La mismísima Pat McGrath, directora creativa de la casa.
VERSACE, PERFUME PARA ELLA
El Dylan Blush Pink es una fragancia de la familia olfativa floral frutal. Esta nueva fragancia de Versace, lanzada apenas en 2025, tiene notas de salida de fresa, manzana, fresia y bergamota, notas de corazón de haba tonka, flor de azahar de naranjo y bombones, y las notas de fondo de vainilla de madagascar y almizcle.
CARTIER, FRAGANCIA UNISEX
Sorprende a tu persona favorita con un aroma inolvidable a través de Declaration, una fragancia imperdible de Cartier. Es un clásico de la maison que propone una composición especiada y amaderada, con el cardamomo como nota protagonista. Su frasco esconde un detalle, sus hombros se rodean de tal manera que desde cierta perspectiva forma un corazón. Ideal para él y para ella.
BLANCPAIN, RELOJ DE EDICIÓN LIMITADA
Blancpain presenta una edición limitada para celebrar San Valentín y sorprenderla con la estética elegante y excelencia relojera que caracteriza la marca. Se trata del nuevo mini Villeret Saint-Valentin 2026, que celebra el amor y su purezacon su diseño minimalista. Se distingue por una esfera de acre perleé, uno de los tipos de nácar más raros y delicados utilizados en la Alta Relojería.
AMERICAN EAGLE, SWEATSHIRT PARA ELLA
Sorpréndela con una sweatshirt suave con motivos por el Día de San Valentín. Su estilo de cuello redondo y gráficos de temporada son perfectos para hacerla sentir especial. Está diseñada con ribete en punto elástico en los puños, dobladillo y cuello, en tonos rosados claros. Puedes encontrarla en la tienda física y sitio web de la marca con un costo de $1,039.20 pesos.
VICTORINOX, NAVAJA
Porque él merece lo mejor, la navaja de bolsillo de Victorinox Huntsman con 15 funciones es el detalle perfecto para regalarle en esta fecha tan especial. Sus herramientas como tijeras y sierra para madera, es ese objeto que siempre saca de apuros y lo hará sentir listo para cualquier ocasión. Es práctica, versátil y pensada para acompañarlo todos los días.
PANDORA, JOYERÍA
Pandora celebra la temporada del amor con nuevos diseños con llaves y candados dentro de Pandora Moments y Pandora Timeless. Estos símbolos representan las distintas maneras en que el amor abre puertas, corazones y posibilidades. Cada pieza está elaborada en diferentes estilos, metales y colores, mostrando la artesanía y atención al detalle que distingue a la marca.
RAM RAM, CUIDADO PERSONAL
Para los amantes de verse bien, Ram Ram ofrece un kit de reset que limpieza, hidrata y calma. Sus fórmulas corporales eliminan tóxicos e irritantes y logran un resultado increíble. Su Body Wash le dice adiós a las impurezas, sudor y protector solar; su Body Lotion ofrece hidratación profunda y suavidad y su Body Oil invita al automasaje para sellar la hidratación mientras ofrece aromaterapia.
UNODE50, JOYERÍA
UNOde50 presenta su nueva colección Pálpito, una idea a escuchar lo que vibra en el pecho y dejarse llevar. Está compuesta por 55 piezas entre collares, pulseras, pendientes y anillos, diseñados para acompañar cada latido. Algunas piezas integran detalles de cuero, aportando carácter y contraste, mientras que otras son un mix de plata y oro, ideales para elevar cualquier look.
ORLANE, FRAGANCIA
Orlane presenta su icónica fragancia Autour de la Pivoine, que regresa para conquista su elegancia floral y sensualidad envolvente. Está inspirada en un jardín oriental; su salida fresca y luminosa combina lichi, limón y grosella negra, creando una primera impresión vibrante y cautivadora. Destaca por la armonía de peonía, magnolia y freesia, notas que evocan romanticismo y delicadeza.