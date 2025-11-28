Taquería “La Dua” tendrá un registro de acceso para fans: acá todos los detalles

Pero primero lo primero. Recordemos que la taquería “La Dua” estará disponible únicamente del lunes 1 al viernes 5 de diciembre, misma semana en la que la artista se presentará tres veces en el Estadio GNP Seguros.

En este espacio los fans podrán encontrar merch oficial de la cantante, así como un menú especial inspirado en ella con un costo de $249 pesos. Acá puedes ver de qué consiste el menú:

Cómo registrarse para acceder a taquería “La Dua”

Deberás realizar un pre-registro digital a través de la plataforma Passline este viernes 28 de noviembre a partir de las 04:00 pm. Puedes hacerlo en este link .

Considera que el cupo es limitado, pues solo habrá 800 boletos individuales disponibles por día y durante los cinco días.

Cabe mencionar que quienes no cuenten con boleto del pre-registro no se les permitirá el ingreso al lugar.

¿Dónde?

Los Caramelos Condesa: Av. Michoacán 93, Col. Condesa, CDMX.

Horario

De 12:00 pm a 12:00 am.

Acá puedes ver más detalles: