A un lado, tacos Orinoco: Dua Lipa tendrá su propia taquería en CDMX y estos son lo detalles de "La Dua"

Todo sobre la taquería de Dua Lipa en CDMX

Se trata de Taquería “La Dua”, un espacio donde los fans de la artista ganadora de 3 premios Grammy, podrán encontrar souvenirs, photo opportunities y por supuesto mucha música de la cantante, además de un menú especial inspirado en ella.

Como es parte de su visita al país para ofrecer conciertos en los próximos días, este espacio solo estará disponible del lunes 1 al viernes 5 de diciembre de 12:00 pm a 12:00 am, así que podrás lanzarte sin problema saliendo del trabajo o de tus deberes diarios.

¿Dónde? Será en Los Caramelos Condesa, en Av. Michoacán 93, Condesa, CDMX.

Será una gran oportunidad para que calientes motores si vas a asistir a alguno de sus shows los próximos lunes 1, martes 2 y viernes 5 de diciembre en el Estadio GNP Seguros.

La gira mundial acompaña el lanzamiento del tercer álbum de Dua Lipa “Radical Optimism”, que alcanzó el #1 en doce países, incluyendo a Reino Unido, donde se convirtió en el debut más exitoso de una artista femenina británica en 2024.