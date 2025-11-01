Lugares en CDMX para probar panes de muerto ‘experimentales’

Si eres parte del segundo grupo, llegaste al lugar adecuado: probar pan de muerto “experimental” en CDMX es una aventura que vale la pena. Algunos con rellenos deliciosos como mole rosa o crema de café de olla, otros más con ceniza espolvoreada que le da un toque distinto al sabor, pero todos igual de ricos.

Dónde comer pan de muerto “experimental” en CDMX

Antes de que pasemos de lleno a la categoría con un twist, te recomendamos ver este video en el que elegimos nuestro pan de muerto tradicional favorito.

RULCE

Este pan de muerto cubierto de chocolate semiamargo se prepara en Rulce. (Foto: Ricardo Ramírez | Life and Style)

No tenemos nada que temer y sí mucho por probar: el pan cubierto de chocolate que preparan en Rulce es uno de los más ricos. El pan es suavecito y se siente el sabor tradicional, pero tiene un twist delicioso: en la masa se integró cacao, tiene un relleno de crema de avellana y la cobertura de chocolate semiamargo es el golpe final para esta deliciosura.

-Dirección: Coahuila 13, Roma Norte.

-Instagram: @rulce_panaderia

‘KIES

'KIES se ubica en Santa María la Ribera. (Foto: Ricardo Ramírez | Life and Style)

En nuestra cata de panes de muerto tradicionales, el de ‘KIES fue el más amado y en esta lista de panes “experimentales” no podía faltar. La base es tradicional: se siente el azahar y la rayadura cítrica, pero la cubierta de azúcar tiene cocoa negra que le dan un boost delicioso.

-Dirección: Dr. Atl 238, Santa María la Ribera.

-Instagram: @kies_mx

SOFITEL

El croissant de Día de Muertos de Sofitel es delicioso. (Foto: Ricardo Ramírez | Life and Style)

No vamos a mentir: en Sofitel encontramos un pan de muerto “experimental” que es nuestro top top top de la categoría. Nada más y nada menos que el croissant con los huesitos del pan de muerto, la cubierta de azúcar y un relleno de crema de café de olla que nos encantó.

Pan de muerto de mole rosa en Sofitel. (Foto: Ricardo Ramírez | Life and Style)

Pero ¡hay más! Tienen un pan de muerto de mole rosa (sí, mole rosa) que no solo es bellísimo, también es rico. Definitivamente no es apto para puristas del pan de muerto, pero vale por completo la pena.

-Dirección: Paseo de la Reforma 297, Cuauhtémoc.

-Instagram: @sofitelmexicocity

ALCÁZAR

Alcázar tiene dos tipos de panes de muerto rellenos: la crema batida de la casa y crema de mazapán. (Foto: Ricardo Ramírez | Life and Style)

El pan de Alcázar siempre es garantía de deliciosura, pero el pan de muerto de esta panadería tan querida es otro nivel. En esta ocasión, además del tradicional tienen dos rellenos, ambos ricos, pero nuestro favorito fue sin duda alguna el relleno de crema de mazapán que le da profundidad al sabor.

-Dirección: 19 sucursales en CDMX.

-Instagram: @pasteleriaalcazar

AMADO

Pan de muerto relleno de chocolate de Amado. (Foto: Ricardo Ramírez | Life and Style)

Un consentidazo de Life and Style es, sin dudarlo, Amado. El pan de muerto es esponjocito, con el sabor tradicional, pero con una diversidad de rellenos cuidados y deliciosos. En nuestro caso, el favorito del equipo fue el relleno de chocolate, pero también hay crema de mousse de arroz con leche, o de mermelada de café, nata y praliné. Si consigues un equipo, les recomendamos comprar uno de cada uno para probarlos todos.