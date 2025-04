Four Seasons Whistler: El resort más acogedor de Columbia Británica

Las experiencias y las actividades creadas para el deleite de los visitantes incluyen expediciones de snowshoeing durante las cuales se exploran los paisajes utilizando raquetas diseñadas para caminar sobre la nieve, talleres de grabado de madera y piedra impartidos por artistas locales y visitas al Squamish Lil’wat Cultural Centre, donde se difunde el patrimonio indígena de la región.

Desde luego, no pueden faltar las reuniones alrededor de la fogata del patio para tostar malvaviscos y disfrutar delicias locales como castañas asadas, chocolate caliente o el tradicional maple taffy, un caramelo preparado con miel de arce directamente sobre la nieve.

Por su parte, los adultos siempre pueden optar por hacer una parada en The Library by The Macallan, un rincón que ofrece a los huéspedes una selección curada de whiskies excepcionales y cocteles cargados de historia o experimentar el clima invernal desde la piscina exterior climatizada mientras se relajan con una copa de Moët & Chandon o de alguno de los excelentes vinos de la región.

“Nuestra propuesta de invierno está enfocada en capturar la verdadera magia de Whistler”, comenta Josef Weichinger, gerente del resort. “Desde aventuras al aire libre, hasta acogedoras reuniones llenas de alegría, hemos diseñado cada detalle para que cada momento sea especial”, añade.