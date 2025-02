La pizza frita de la Condesa: la opción ganadora para este fin de semana

Qué hacer en CDMX este fin de semana

AUTÉNTICA PIZZA FRITA NAPOLITANA EN LA CONDESA

Sí, así como se lee: pizza frita como la preparan en Nápoles, Italia. Sí, sí vale la pena; no, no sabe a garnacha (nada malo con las garnachas, aquí nos encantan, pero el sabor y la consistencia de la pizza frita no es equivalente).

La historia es así: hace unos años, el chef Luis Delgado -quien se especializó en pizzas cuando trabajó para Roberta’s, en Nueva York- viajó por Italia y caminando por las calles de Nápoles se acercó a un pequeño puesto callejero para comer algo y continuar conociendo la ciudad. Ahí probó la pizza frita napolitana, un bocadillo callejero poco común en este lado del mundo con el que al volver comenzó a experimentar.

. (Foto: Cortesía)

Porque no bastaba con buscar la mezcla adecuada de ingredientes para cada pizza, debieron encontrar desde el punto exacto para que la masa sea perfecta (y eso incluye una fermentación larga, alta hidratación y 48 horas de reposo) hasta qué aceite es el mejor para que la pizza quede crujiente por fuera y suave por dentro sin sentirse pesada, así halló uno no industrial hecho de caña de azúcar fermentada.

Y lo logró. Y se aventó. Y abrió su propio restaurante en la colonia Condesa de la CDMX.

El menú es breve, pero no necesita más -aunque cada mes se le añade algo nuevo- y tiene dos opciones de preparación de la pizza: la frita, que se dobla y se fríe y todas llevan ricotta batida; y la montanara, con la forma redonda y abierta tradicional, pero doble cocimiento, primero frita y luego al horno (es tan rica como suena).

. (Foto: Cortesía)

Si vas por primera vez, nuestra recomendación es pedir la pizza frita Domenico Festa, con salame calabrese, mozzarella y pelati o una montanara Luigi, con salame calabrese, pelati, jalapeño, mozzarella, funghi y queso grana padano, y acompañarlo con una ensalada (la Rita es fresca y acidita).

La carta de vinos mexicanos es una curación muy puntual. Nosotros maridamos con albariño Gránito de la bodega familiar Barisal de Baja California y fue nuestra selección ganadora, pero también puedes elegir algún spritz con opciones como Aperol, Limoncello y Cynar.

Para cerrar, no dudes en pedir la panacota con pistache, aunque, eso sí, recomendamos compartirla porque la porción es generosa.

. (Foto: Cortesía)