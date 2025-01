Día del Croissant: celebremos con estos datos curiosos

Esta famosa pieza de pan se ha ganado corazones alrededor del mundo por su exquisito sabor, aroma y textura. Cada 30 de enero celebramos el Día del Croissant para recordar este alimento imperdible en los desayunos, cenas o en cualquier momento del día. ¿Te has preguntado cuál es el verdadero origen de esta pieza de panadería? No, no proviene de Francia.