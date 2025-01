Cure y Jewel of the South: los bares imperdibles de Nueva Orleans

Ahora que Nueva Orleans será la ciudad que recibirá al Super Bowl LIX, vale la pena hacer un paseo por dos de sus bares más icónicos.

Los mejores bares de Nueva Orleans

Para hablar de Cure y Jewel of the South nos basamos en la lista de los 50 Best Bars de Norteamérica y del mundo. El ranking contempla aquellos lugares con propuestas interesantes que son visitados por más de 300 personas expertas en la industria de la gastronomía y mixología.

En el caso de la región Norteamérica, esta se divide a su vez en siete: este de Canadá, oeste de Canadá, el noreste de EU, el centro estadounidense, así como el oeste y el sur de EU por separado; también incluye México y el Caribe.

El panel de jueces vota en estricta confidencialidad y cada panelista debe votar por siete bares en orden de preferencia y solo pueden dar su voto a aquellos lugares que sí hayan visitado y que no sean de su propiedad o no tengan algún interés financiero.

Ahora sí, conoce los mejores bares de Nueva Orleans:

JEWEL OF THE SOUTH

Considerado un “templo” de la cultura de la ciudad, el bar Jewel of the South fue cofundado en 2019 por Chris Hannah, un rockstar de la mixología.

El bar se encuentra en un edificio renovado que data de 1830 en el Barrio Francés de la ciudad. Jewel of the South se hizo mundialmente famoso por revivir bebidas clásicas y tener un vasto conocimiento de los ingredientes históricos de la región, además de que la cocina está pensada en maridar a la perfección con su menú de bebidas (por ejemplo, lengua de res wagyu o la tarta Eccles).

Jewel of the South se ubica en el barrio francés de Nueva Orleans. (Foto: IG @jewelnola)

Este es el segundo año consecutivo que el bar es nombrado como el mejor bar del sur de Estados Unidos y se queda en el lugar 6 del ranking de los North America’s 50 Best Bars y en el 34 de los World' s 50 Best Bars .

Dirección: 1026 St. Louis St, New Orleans, Louisiana.

Instagram: @jewelnola

CURE

Además de tener un menú único, Cure se ha vuelto un bar icónico de Nueva Orleans por ser uno de los primeros lugares en impulsar la reconstrucción del corredor de la calle Freret de la ciudad, destruida tras el huracán Katrina y también se ha dedicado a rescatar las recetas de cocteles artesanales de gran parte del sur estadounidense.

Tras 15 años funcionando, este bar ofrece un menú de coctelería creado en equipo por el fundador del lugar Neal Bodenheimer, su gerente general Sam DeLucia y Liz Kelley, la bartender principal. Los tres colaboran con el equipo de bartenders para hacer un menú que cambia con la temporada. Por otro lado, la cocina está a cargo del chef Fredo Nogueira, que ofrece aperitivos como salsa de trucha ahumada, palomitas con trufa y caviar y una amplia variedad de quesos y charcutería.

El bar Cure fue uno de los impulsores de la reconstrucción del centro histórico de Nueva Orleans tras la destrucción del huracán Katrina. (Foto: IG @curenola)

Hace apenas unos meses, Cure entró al ranking de los North America’s 50 Best Bars obteniendo un muy digno lugar 47.