5 lugares embrujados de Estados Unidos para visitar en Halloween

Y es que no es raro que a los humanos nos encante saber más sobre lugares embrujados o relatos sobrenaturales porque, aunque lo neguemos, nos encanta asustarnos. Suena descabellado, pero es algo inherente del ser humano por la respuesta biológica y psicológica que provoca el miedo (sobre todo en ambientes controlados) que al salir de “ese peligro” provoca una sensación placentera por la descarga de adrenalina, dopamina y cortisol.

Así que si eres una persona a la que le gusta hacer recorridos por este tipo de sitios, este listado te va a gustar y ¿quién sabe? incluso te anima a planear tu próximo viaje.

Lugares embrujados en Estados Unidos

En total te relataremos las historias de seis lugares en distintas ciudades de Estados Unidos donde, se dice, existen entes “del más allá” que empañan cada sitio de una energía incómoda e inquietante. ¿Cuál será tu siguiente parada?

1. HOTEL BILTMORE, MIAMI

Este hotel es una verdadera joya arquitectónica en el corazón de Miami, además de elegante guarda una historia rica y ha sido el favorito de grandes estrellas de Hollywood y políticos (por ejemplo, a Bill Clinton le encantaba hospedarse en este lugar).

Parece un castillo español, aunque fue construido en 1924 y durante los 30 tuvo su máximo esplendor hasta que la Segunda Guerra Mundial orilló a los propietarios a cerrarlo. A lo largo de su historia ha tenido distintos usos: empezó como hotel, fue hospital de veteranos de la II GM y en estos 100 años mantiene su aura de misterio que incluye, entre otras cosas, un crimen sin resolver.

Biltmore Hotel en Coral Gables, Florida, es uno de los lugares más lujosos del antiguo Miami. Aunque los actuales propietarios no confirman ni desmienten los dichos, es considerado uno de los hoteles embrujados de Estados Unidos (Foto: KathyKafka/Getty Images)

Las historias de fantasmas abundan en este hotel y, la verdad, nadie se ha encargado de confirmar o desmentir todos los relatos que son parte del magnetismo del Biltmore, que todavía hoy es un lugar de lujo.

Por ejemplo, durante la Ley Seca de EU, la mafia operaba en la suite del piso 13 que usaban como bar clandestino y, se dice, una noche de 1929 fue asesinado Thomas Fatty Walsh, un conocido gángster vinculado a Al Capone. Aunque se conoció el hecho y hubo varios testigos, el crimen nunca se resolvió.

Además se habla de lugares específicos del hotel que tienen una carga energética especialmente fuerte, por ejemplo, huéspedes hablan que el gimnasio es un lugar sumamente incómodo, y no porque no esté bien equipado, sino porque se siente una pesadez especial; además, se habla de que en las habitaciones las televisiones se encienden a todo volumen por las noches, se escuchan voces y más de una persona ha salido huyendo del lugar. Eso no impide que siga siendo un hotel de lujo con altísima demanda.

2. CAPITOL HILL, DENVER

El vecindario de Capitol Hill en Denver, Colorado, es famoso por su belleza arquitectónica con elegantes mansiones victorianas restauradas, pero también es conocido por ser uno de los “barrios más embrujados de Estados Unidos”, de hecho, se sabe que la ciudad, fundada en 1859 durante la fiebre del oro, tiene más de 150 historias y leyendas de fantasmas y espíritus que involucran relatos de vaqueros, viajeros y mineros que han vivido ahí.

De hecho, en la ciudad hay tours que te guían por las casonas donde detallan las historias de fantasmas de cada lugar y, generalmente, se realizan a pie por las noches y, de hecho, no se permiten niños o menores de 16 años en estos recorridos.

Uno de los puntos más interesantes , independientemente de los sustos, es conocer la casa de Margaret Molly Brown, la famosa sobreviviente del Titanic conocida como “La Insumergible”. Ahora es un museo, pero hay visitantes que de un momento a otro perciben olor a tabaco y los empleados del lugar, además de notar variaciones en las luces (aunque la instalación eléctrica fue totalmente restaurada) también deben reacomodar los muebles del lugar constantemente. También se habla que la propia Molly y su hija Catherine Ellen continúan en la casa pues hay quienes afirman verlas en el reflejo de los espejos.