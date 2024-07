Las mejores ensaladas en CDMX que necesitas tener en tu radar

La era de las ensaladas saludables para todos los días y deliciosas ya es una realidad en prácticamente en todas las ciudades del mundo y, como no podía ser de otro modo, CDMX también es una de ellas.

Y no nos equivoquemos: hablamos de ensaladas en el término más amplio de la palabra que abarca desde la clásica repleta de verde a un bowl enorme de pasta con salmón y todo lo que uno se puede imaginar. Una tendencia que tiene sus orígenes en Estados Unidos -salir de la oficina a buscar una ensalada para take away muy completa, rápida de consumir y a precios razonables elaboradas con ingredientes de calidad- pero que ya ha conseguido traspasar fronteras y ser el día a día de muchos.