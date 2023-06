Vivir un safari en África como experiencia de lujo

L&S: ¿En qué medida el mercado latinoamericano, incluso los mexicanos, forma parte de estos intereses por los destinos africanos salvajes? ¿Qué buscan ese tipo de experiencia en un destino salvaje?

KV: Al principio, buscan lujo. Hablando en general, fuera de América Latina en su conjunto. Pero lo que vemos es un cambio. ¿Qué es el lujo? ¿Es el lujo de la experiencia? ¿O es una camisa de diseñador o ropa de diseñador? Y lo que vemos es un cambio en cómo se define el lujo. Y lo asombroso hoy en día es que vemos un cambio hacia el verdadero lujo: es la privacidad en hermosas áreas salvajes que son exclusivas pero también místicas. Así que no se trata necesariamente de la ropa que estoy usando, en realidad se trata de ¿qué estoy experimentando? Entonces el valor está en el valor experiencial.

L&S: Podemos hablar como el nuevo lujo a la experiencia. ¿Hay alguna forma de interpretar el lujo en lo salvaje?

KV: Absolutamente. La realidad es que las cabañas en sí mismas están bellamente diseñadas. La comida es fabulosa. Hoy en día, especialmente ahora, la comida se trata de alimentación. No solo de comer, es bienestar, salud y naturaleza. Entonces quieres atender una amplia variedad de hábitos alimenticios. Todo eso está presente. Y en realidad no es tan difícil de lograr en este sentido de la experiencia.

(Wilderness Destinations)

Hemos aprendido a lo largo de los años cómo lograrlo. Desde el punto de vista de la experiencia hotelera, solo es un edificio con una arquitectura decente y buenos diseñadores. Al final del día, se trata de la calidad de las personas que lo atienden. Y eso se trata simplemente de capacitación y educación, así sea en un campamento en lo salvaje o un hotel.

L&S: Teniendo tantos años en este ramo, ¿cuándo fue tu primer safari?

KV: Mi primer safari fue en julio de 1980. ¿Y dónde fue? En Zimbabwe, en el Parque Nacional Monopole's.

L&S: ¿Cuál fue la experiencia más importante que te ató de forma tan definitiva a seguir en este negocio?

KV: En primer lugar, estaba con un grupo divertido de personas y crecí desde niño en la naturaleza. Conozco a los animales y he vivido con ellos y he vivido con las comunidades en la aldea.

Estaba con personas y podía ver la alegría en sus ojos al mostrarles algo realmente hermoso en un lugar increíblemente salvaje. Y ver la alegría en los ojos de otras personas al ver algo con lo que he pasado toda mi vida, pensé: bueno, podemos convertir esto en un negocio. Esto es algo que podemos hacer. Y a partir de ahí crecimos. Y para mí, es como volver a lo que solía hacer. Todos los días, simplemente hago más de lo que amo hacer desde 1980.

L&S: ¿Tienes alguna experiencia única, que te haya marcado en África?

KV: Por supuesto. La primera vez que te acercas a pie a un gran grupo de elefantes, es místico, es mágico. Hay miedo, obviamente. Y no hay nada como un poco de adrenalina para hacer que tu cuerpo tiemble de emoción. Donde todos los sentidos están alerta. O la primera vez que te acercas a un gorila. Los gorilas comparten el 98.8% de nuestro ADN. Y lo primero que pensé fue que estaba mirando a mi hermano.

Fue un momento mágico. Lo mismo puedo decir al acercarme a leones o leopardos o una gran cantidad de diferentes tipos de animales.

El hecho es que se trata de crear emoción, se trata de crear aventura. En eso nos gusta concentrarnos. Estos hermosos lugares salvajes y hacer de ello una experiencia extraordinaria.

Tenemos clientes que en los últimos 40 años han viajado con nosotros más de 40 veces.

(Philip Lee Harvey)

L&S: Estamos hablando de esta parte del mundo. Estamos hablando de fuera de África. ¿Cómo es para los africanos hacer un safari en África?

KV: Es un mercado en crecimiento. Hace 10 años, era un mercado muy pequeño. La buena noticia es que es un mercado en crecimiento. Hay partes de los parques nacionales que se reservaron para un uso privado y de lujo. Hay partes que se utilizan para que los ciudadanos locales vayan a un precio muy, muy asequible.

Es muy importante en cualquier parte del mundo, en cualquier parque nacional. Es necesario destinar áreas para que los ciudadanos locales visiten su propio patrimonio natural. Debe haber espacio para que las personas normales visiten su propio patrimonio natural.

L&S: ¿África es para todos?

KV: Hay algo en África para todos. Tal vez no sea necesariamente un safari intenso, pero hay algo en África para todos. Eso lo afirmo con confianza.