Karla Souza se suma con Moët & Chandon a Toast for Cause

Además, la maison refrenda este año su colaboración con el cineasta Manolo Caro, quien seguirá presidiendo la incubadora Toast for a Cause de guiones de largometraje de ficción, cuyo afán es impulsar el talento mexicano y hacer sus proyectos realidad. “Yo mismo empecé mi carrera gracias a una convocatoria”, recordó Manolo. “Quienes ya estamos adentro de la industria tenemos la responsabilidad de mantener las puertas abiertas para que entren nuevos talentos de cualquier edad”, añadió el cineasta.

Karla es una figura icónica, admirada y querida del cine mexicano, reconocida no sólo por haber abierto brecha en Hollywood sino por haber dado voz a las mujeres y a su lucha en numerosos proyectos. En su filmografía se cuentan cintas como la supertaquillera Nosotros los Nobles y Todos queremos a alguien, además y series como How to Get Away with Murder y Home Economics, además de la muy relevante película La caída, de la que es protagonista y productora y que ayudó a visibilizar problemas estructurales en el mundo del deporte y a dar a las mujeres víctimas de ellos no sólo voz sino agencia.

“Necesitamos alentar las vocaciones cinematográficas femeninas en México, y las mujeres necesitamos vernos representadas en la pantalla como protagonistas con voluntad y agencia. Fue por eso que acepté la invitación a sumarme a Toast for a Cause”, explicó Souza.

Esta colaboración busca ser estrecha y de largo aliento entre Moët & Chandon y Karla Souza para impulsar oportunidades y herramientas para el crecimiento profesional de las mujeres y los hombres en el mundo cinematográfico que hayan estudiado en la universidad pública más importante México fuera de la capital del país y en otras más.