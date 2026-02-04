Una alianza única: TUDOR se une a Hero-Era como cronometrador de sus históricos rallies

Con esta alianza, Tudor refuerza el compromiso de la marca suiza con el mundo del motor. Y, con su espíritu “Born To Dare”, resuena con el desafío y valentía que requieran los rallies de HERO-ERA.

Como recordarás, HERO-ERA, líder en el automovilismo de regularidad para autos clásicos, organiza rallies a través de los paisajes y climas más extremos, cubriendo miles de kilómetros y hasta 43 días de competencia.

Pero no son con cualquier auto clásico. Todo es a bordo de autos fabricados antes de 1991.

Los recorridos van desde los Alpes, valles de Gales, desierto del Sahara y el Ártico con condiciones climáticas desde calor extremo hasta árticas.

¿Y que une a TUDOR y HERO-ERA? Es claro: precisión, resiliencia y espíritu audaz.