Esta alianza competirá oficialmente bajo el nombre TUDOR Team Alinghi, representando a la histórica Société Nautique de Genève.

Esta asociación refuerza el vínculo de TUDOR con proyectos globales que representan valentía, determinación y espíritu pionero. Comunicado de TUDOR

La colaboración se siente más como una visión compartida que un patrocinio pues el equipo busca desafiar los límites de la innovación, la precisión y el carácter. Como TUDOR explica, esta unión con Alinghi es una ena extensión natural de su filosofía Born to Dare, que celebra a las personas que se atreven a expandir los límites en contextos de alta exigencia en los que el margen de error es mínimo y el desempeño lo es todo, como en la vela.

Alinghi, el aliado perfecto para TUDOR

Alinghi es uno de los equipos más influyentes de la vela moderna. Fundado en Suiza en el 2000, hizo historia al conquistar la America’s Cup en dos ocasiones consecutivas, 2003 y 2007, y ha construido su identidad desde la cultura de la ambición y la técnica a través de la investigación y desarrollo constantes y de avanzada ingeniería y diseño de sus embarcaciones.

De hecho, Alinghi se posiciona como un referente en el deporte por el uso intensivo de análisis de datos, pruebas continuas y optimización del rendimiento.

“La filosofía Born to Dare de TUDOR, inspirada tanto por las hazañas de personas y equipos extraordinarios como por la visión de su fundador, Hans Wilsdorf, de crear relojes fiables capaces de resistir las condiciones más extremas- encuentra un eco natural en el ADN competitivo e Alinghi”, explicó la casa relojera en un comunicado.

Ahora, con la mirada puesta en Nápoles 2027, TUDOR Team Alinghi inicia una nueva etapa de preparación enfocada en llevar el desempeño al máximo nivel. Bajo una mentalidad “Swiss Made”, la alianza combina ingeniería, precisión y una búsqueda constante de mejora, reafirmando el compromiso de ambas casas con proyectos globales que representan valentía, determinación y un auténtico espíritu pionero.

