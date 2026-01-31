"La exclusividad no tiene que ser intimidante": George Kern, CEO de Breitling

La alianza, la primera de la liga de futbol americano con una firma relojera de lujo, supone a su vez el lanzamiento de dos colecciones exclusivas: NFL Team Edition Chronomat Automatic GMT y Endurance Pro, que podrán adquirirse con los colores de los 32 equipos que participan en la liga deportiva más grande del mundo.

Life and Style (L&S): Según Morgan Stanley, desde su llegada a la marca, Breitling se ha posicionado entre las diez principales casas suizas de relojes. ¿Cuál es el secreto detrás de este éxito en una industria tan competida?

George Kern (G.K.): Cuando un equipo de futbol tiene éxito, hay muchas razones para ello: talento individual, un gran entrenador, un buen presidente, que haya espíritu de equipo y una buena estrategia del juego y de las tácticas. Ocurre exactamente lo mismo en una compañía relojera. Lo que la gente no acierta a comprender, y creo que es un elemento clave, es que en la industria del lujo la mayor parte es intuición. Tienes una idea en mente y la pones en conjunto. Como cocinar. La idea es poner todos los ingredientes y que sepa bien.

L&S: Sin embargo, todo ocurrió muy rápido… ¿Tenían ese plan en mente, ese timing?

G.K.: Sí fue rápido, pero también es cierto que el área post Covid fue muy interesante para la industria. Logramos poner todos los elementos en el lugar correcto para lograr el éxito, y el éxito llegó. Pero no hay demasiadas reglas, si las hubiera, todo el mundo sería exitoso.

L. S.: ¿Cuál ha sido el principal reto que la marca se ha obligado a superar a lo largo de este tiempo?

G.K.: Cuando cambias cosas, siempre hay resistencia. Cualquier cambio genera resistencia. Al principio hubo resistencia por parte de los clientes, de los vendedores, porque el cambio genera miedo. Ese fue el problema.

L. S.: Uno de los principales cambios que se ha visto en la compañía desde su llegada ha sido la revisión del tamaño de los relojes. ¿Cómo surgió esa idea?

G.K.: Fue algo intuitivo. Algo que surge después de escuchar a los clientes, a mucha gente. Todavía tenemos relojes grandes, pero pensamos que la versatilidad de los relojes más pequeños podría tener sentido. ¿Por qué fabricar solo SUVs? ¿Por qué no tener también coches convertibles?