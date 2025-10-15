El mercado de relojería de lujo solía estar dominado por casas de larga tradición hasta ahora. Una joven propuesta, llena de frescura, poderío, precisión y artesanía se ha convertido en un agente disruptor en el mundo de los relojes: la empresa Tsar Bomba se abre camino con innovaciones que seducen a todo amante de la relojería y ahora llega a México de la mano del legendario Rafa Márquez, icono mexicano y referente en el futbol mundial, como embajador de marca.
Tsar Bomba: la nueva casa relojera que redefine el lujo y la innovación
Y es que su propuesta conjuga a la perfección la tradición relojera suiza con la energía del diseño contemporáneo con el que busca conquistar a las nuevas generaciones que desean relojes de lujo que vayan con una personalidad audaz.
Tsar Bomba: la innovación hecha reloj
La tecnología de Tsar Bomba es única y, de hecho, está patentada a nivel mundial: con una propuesta de gran calado en la relojería de lujo, la casa presenta relojes con piezas intercambiables que permiten cambiar el bisel, la corona y la correa en segundos, lo que permite no solo personalizar el reloj de manera rápida, sino adaptarlo de manera segura a la ocasión o el ánimo de cada usuario.
En total cuenta con 30 patentes de desarrollos suizos y japoneses y su crecimiento ha escalado tan rápido que de 2017 a la fecha ya tiene presencia en 40 países. De hecho, Tsar Bomba fue creado por artesanos suizos especializados e investigadores japoneses que le dan la precisión adecuada a cada pieza, tanto así que ya recibieron reconocimientos como el Franch Design Award y el Muse Design Award.
México, un lugar clave para la expansión de Tsar Bomba, de la mano con Rafa Márquez
Sí, México es un país clave en la industria del lujo: ganarse al público nacional afianza el camino para expandirse al resto del continente, de ahí que en su debut en el Salón Internacional de Alta Relojería (SIAR), uno de los escaparates más importantes de América, sea un momento clave Tsar Bomba.
Por supuesto, esto no puede lograrse sin los cómplices adecuados y la casa relojera presentó a Rafa Márquez como su embajador de marca pues su imagen y valores de autenticidad, disciplina, precisión y carácter empatan a la perfección entre el famoso exfutbolista y la empresa.
Tiendas Tsar Bomba en México
- Tsar Bomba Puebla: Centro Comercial Plaza Solesta, Atlixcáyotl 4931 Puebla, Puebla.
- Tsar Bomba Veracruz: Centro Comercial Las Américas, Av. Las Américas s/n Veracruz, Ver.
- Tsar Bomba Interlomas: Centro Comercial Paseo Interlomas, Vialidade de la Barranca s/n, Huixquilucan, Estado de México.
- Palacio de Hierro: todas las tiendas de Palacio de Hierro y Palacio on-line.