Tsar Bomba: la nueva casa relojera que redefine el lujo y la innovación

Y es que su propuesta conjuga a la perfección la tradición relojera suiza con la energía del diseño contemporáneo con el que busca conquistar a las nuevas generaciones que desean relojes de lujo que vayan con una personalidad audaz.

Tsar Bomba: la innovación hecha reloj

La tecnología de Tsar Bomba es única y, de hecho, está patentada a nivel mundial: con una propuesta de gran calado en la relojería de lujo, la casa presenta relojes con piezas intercambiables que permiten cambiar el bisel, la corona y la correa en segundos, lo que permite no solo personalizar el reloj de manera rápida, sino adaptarlo de manera segura a la ocasión o el ánimo de cada usuario.

En total cuenta con 30 patentes de desarrollos suizos y japoneses y su crecimiento ha escalado tan rápido que de 2017 a la fecha ya tiene presencia en 40 países. De hecho, Tsar Bomba fue creado por artesanos suizos especializados e investigadores japoneses que le dan la precisión adecuada a cada pieza, tanto así que ya recibieron reconocimientos como el Franch Design Award y el Muse Design Award.

El reloj Tsar Bomba tiene piezas intercambiables que lo hacen más personal. (Foto: Cortesía)

México, un lugar clave para la expansión de Tsar Bomba, de la mano con Rafa Márquez

Sí, México es un país clave en la industria del lujo: ganarse al público nacional afianza el camino para expandirse al resto del continente, de ahí que en su debut en el Salón Internacional de Alta Relojería (SIAR), uno de los escaparates más importantes de América, sea un momento clave Tsar Bomba.

Por supuesto, esto no puede lograrse sin los cómplices adecuados y la casa relojera presentó a Rafa Márquez como su embajador de marca pues su imagen y valores de autenticidad, disciplina, precisión y carácter empatan a la perfección entre el famoso exfutbolista y la empresa.

Tsar Bomba hizo su presentación en México durante el SIAR. (Foto: Cortesía)

Tiendas Tsar Bomba en México