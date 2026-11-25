Amantes del reggaetón, esto les va a interesar. El Coca-Cola Flow Fest 2026 por fin llega este fin de semana al Autódromo Hermanos Rodríguez con un cartel que incluye a grandes artistas del género que pondrán a cantar y bailar a todos los asistentes. Para que prepares tu itinerario, acá te compartimos los horarios por día y escenarios.
¿Vas al Flow Fest 2026? Así quedaron los horarios por día y escenarios
Como ya te contábamos, la cita será como cada edición en el Autódromo este sábado 28 y domingo 29 de noviembre. Entre los nombres que destacan del cartel se encuentran Annuel AA, Tito Double P, Grupo Frontera, Chenco Corleone, Ozuna, Kali Uchis, Pablito Mix, Justin Quiles x Lenny Tavarez, entre otros.
Una reciente noticia es que El Malilla se presentará el domingo en el Coca-Cola Sessions Stage. Previamente, en el cartel publicado en el Instagram del festival aparecía un “artista sorpresa” para ese escenario de 20:35 a 21:00 horas, y este miércoles se confirmó al intérprete de “Mami Tú”.
Ahora sí, acá todos los horarios por día y escenarios para que tomes nota y no te pierdas los shows de tus artistas favoritos.
Horarios del Flow Fest 2026
SÁBADO 28 DE NOVIEMBRE
Escenario Coca-Cola
• 15:00 – Cael Roldán
• 15:50 – Flvckka
• 16:40 – Uzielito Mix
• 17:45 – Kevin Roldán
• 18:50 – Zion
• 20:05 – El Bogueto
• 21:25 – Manuel Turizo
• 22:50 – Grupo Frontera
• 00:45 – Anuel AA
Escenario Sprite
• 15:25 – Alanis Yuki
• 16:20 – Loyaltty
• 17:20 – Ken-Y
• 18:20 – Clarent
• 19:30 – Tokischa
• 20:45 – Ñengo Flow
• 22:25 – Chencho Corleone
• 23:55 – Tito Double P
Todos los escenarios:
DOMINGO 29 DE NOVIEMBRE
Escenario Coca-Cola
• 14:55 – Plastikboy
• 15:45 – Jezzy
• 16:40 – FloyyMenor
• 17:40 – J Álvarez
• 18:45 – Alleh
• 19:50 – Tito El Bambino
• 21:10 – Justin Quiles x Lenny Tavárez (Superarte)
• 22:50 – Yandel Sinfónico
• 00:30 – Ozuna
Escenario Sprite
• 14:45 – GRTSCH
• 15:30 – Natt Calma
• 16:20 – Lencho
• 17:20 – YSY A
• 18:20 – Noriel
• 19:30 – Dei V
• 20:45 – Farruko
• 22:20 – Trueno
• 00:15 – Kali Uchis
Todos los escenarios: