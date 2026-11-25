Como ya te contábamos, la cita será como cada edición en el Autódromo este sábado 28 y domingo 29 de noviembre. Entre los nombres que destacan del cartel se encuentran Annuel AA, Tito Double P, Grupo Frontera, Chenco Corleone, Ozuna, Kali Uchis, Pablito Mix, Justin Quiles x Lenny Tavarez, entre otros.

Una reciente noticia es que El Malilla se presentará el domingo en el Coca-Cola Sessions Stage. Previamente, en el cartel publicado en el Instagram del festival aparecía un “artista sorpresa” para ese escenario de 20:35 a 21:00 horas, y este miércoles se confirmó al intérprete de “Mami Tú”.



Ahora sí, acá todos los horarios por día y escenarios para que tomes nota y no te pierdas los shows de tus artistas favoritos.

Horarios del Flow Fest 2026

SÁBADO 28 DE NOVIEMBRE

Escenario Coca-Cola

• 15:00 – Cael Roldán

• 15:50 – Flvckka

• 16:40 – Uzielito Mix

• 17:45 – Kevin Roldán

• 18:50 – Zion

• 20:05 – El Bogueto

• 21:25 – Manuel Turizo

• 22:50 – Grupo Frontera

• 00:45 – Anuel AA

Escenario Sprite

• 15:25 – Alanis Yuki

• 16:20 – Loyaltty

• 17:20 – Ken-Y

• 18:20 – Clarent

• 19:30 – Tokischa

• 20:45 – Ñengo Flow

• 22:25 – Chencho Corleone

• 23:55 – Tito Double P

Todos los escenarios:

DOMINGO 29 DE NOVIEMBRE

Escenario Coca-Cola

• 14:55 – Plastikboy

• 15:45 – Jezzy

• 16:40 – FloyyMenor

• 17:40 – J Álvarez

• 18:45 – Alleh

• 19:50 – Tito El Bambino

• 21:10 – Justin Quiles x Lenny Tavárez (Superarte)

• 22:50 – Yandel Sinfónico

• 00:30 – Ozuna

Escenario Sprite

• 14:45 – GRTSCH

• 15:30 – Natt Calma

• 16:20 – Lencho

• 17:20 – YSY A

• 18:20 – Noriel

• 19:30 – Dei V

• 20:45 – Farruko

• 22:20 – Trueno

• 00:15 – Kali Uchis

Todos los escenarios: