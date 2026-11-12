Latin Grammy 2026: Rosalía se lleva el Álbum del Año y los ganadores principales

La cantante española abrió la gala con sus más grandes éxitos “La perla”, “Dios es un stalker” y “La rumba del perdón”, y llegó a la ceremonia como una de las favoritas con siete nominaciones.

Su canción “La perla”, que interpreta junto a la banda Yahrita y su esencia, se coronó como la Canción del Año. “Para todas las personas que me dijeron que no valía, o que mi música era demasiado rara, gracias a no haberlos escuchado un carajo, ahora estoy ganando estos premios", dijo tras recibir el codiciado gramófono.



Rosalía celebra con sus galardones de esta noche. (David Becker/Getty Images for The Latin Recor)

La composición le dio además el Grammy a mejor canción pop, mientras que su producción le rindió igualmente el premio a la mejor ingeniería de grabación. Pero eso no es todo, consiguió también el premio a Mejor Video en formato corto con “Sauvignon Blanc”.

Por su parte, el argentino Milo J, con su "Niño", sorprendió y se impuso con la Grabación del año, dejando en el camino a favoritos como Rosalía y CA7RIEL & Paco Amoroso.



CA7RIEL & Paco Amoroso, que llegaron a los premios de la Academia Latina de la Grabación empatados con Rosalía y Karol G con siete nominaciones, alzaron tres premios en las categorías de mejor interpretación electrónica, mejor video largo para su "FREE SPIRITS" (que cuenta con la participación de Sting), y mejor canción pop/rock con "Hasta Jesús tuvo un mal día".

Por su parte, Karol G, que se subió a la tarima para cantar junto a un mariachi "Ese hombre es malo", se llevó el premio al mejor álbum de música urbana con su "Tropicoqueta", y el galardón a mejor interpretación de reggaetón.

Otros vencedores de la noche fueron Édgar Barrera, el productor del año, quien llegó a la gala con diez nominaciones, y la brasileña Anitta, quien conquistó el Grammy al mejor álbum de pop contemporáneo en lengua portuguesa, con su trabajo de temática espiritual "Equilibrivm".

Acá la lista de los principales ganadores:

Álbum del año: "LUX (Complete Works)" – Rosalía

Grabación del año: "Niño" – Milo J

Canción del año: "La Perla" - Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder & Dylan Wiggins (Rosalía ft. Yahritza y Su Esencia)

Mejor nuevo artista: ARIA VEGA

Mejor canción pop: "La Perla" – Rosalía ft. Yahritza y Su Esencia

Mejor álbum contemporáneo de pop: ¿Y Ahora Qué +? - Alejandro Sanz

Mejor álbum de pop tradicional: Yo Canto 2 - Laura Pausini

Mejor interpretación de reggaetón: "Verano Rosa" – KAROL G ft. Feid

Mejor álbum de salsa: El Alma En Clave - Luis Enrique

Mejor álbum de merengue/bachata: Chula - Techy

Mejor álbum tropical tradicional: Íntimo (En Vivo) - Gilberto Santa Rosa

Mejor canción en lengua portuguesa: "Viver e Morrer De Amor Na América Latina" - Johnny Hooker (Johnny Hooker y Ney Matogrosso)

Compositor del año: Sara Schell

Productor del año: Édgar Barrera

Mejor video musical corto: "Sauvignon Blanc" - Rosalía; Noah Dillon (dirección); Laura Elizabeth Seydel (producción)

Mejor video en formato largo: FREE SPIRITS (The Film), CA7RIEL & Paco Amoroso; Ferran Echegaray & Ferina (dirección); Jean-Baptiste Fusil, Ellie Loarca & Francisco Wechsler (producción)

Mejor álbum de música urbana: Tropicoqueta – KAROL G

Mejor interpretación urbana: "Gil" - Milo J, ft. Trueno

Mejor canción urbana: "Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66" - Santiago Alvarado, Bizarrap & Daddy Yankee (Bizarrap & Daddy Yankee)

Mejor álbum de rock: Shine – Fito Páez

Mejor canción de rock: "Ego" - Anton Curtis Delost, Mónica Vélez Domínguez, Niko Rubio, Alejandra Villarreal, Daniela Villarreal & Paulina Villarreal (The Warning)

Mejor canción pop/rock: "Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día" - Rafa Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Vicente Jimenez, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner & Federico Vindver (CA7RIEL & Paco Amoroso ft. Sting)

Mejor álbum de música alternativa: "LUX (Complete Works)" – Rosalía

Mejor álbum de música tropical contemporáneo: "Antes que el tiempo se vaya" - Fonseca

Con información de AFP