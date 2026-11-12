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Música

Latin Grammy 2026: Rosalía se lleva el Álbum del Año y los ganadores principales

La cantante española Rosalía alzó el galardón más importante de la 27º edición de los Latin Grammy.
jue 12 noviembre 2026 10:32 PM
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Latin Grammy 2026: Rosalía se lleva el Álbum del Año y los ganadores principales
Rosalía se llevó el galardón más importante de la noche. (Tommaso Boddi/Getty Images for The Latin Recor)

Rosalía brilló este jueves en la 27º edición de la mayor celebración de la música latina, los Latin Grammy, y fue galardonada por LUX (Complete Works) con el Álbum del Año, el premio más importante de la noche.

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La cantante española abrió la gala con sus más grandes éxitos “La perla”, “Dios es un stalker” y “La rumba del perdón”, y llegó a la ceremonia como una de las favoritas con siete nominaciones.

Su canción “La perla”, que interpreta junto a la banda Yahrita y su esencia, se coronó como la Canción del Año. “Para todas las personas que me dijeron que no valía, o que mi música era demasiado rara, gracias a no haberlos escuchado un carajo, ahora estoy ganando estos premios", dijo tras recibir el codiciado gramófono.

Rosalía, ganadora de los Latin Grammy
Rosalía celebra con sus galardones de esta noche. (David Becker/Getty Images for The Latin Recor)

La composición le dio además el Grammy a mejor canción pop, mientras que su producción le rindió igualmente el premio a la mejor ingeniería de grabación. Pero eso no es todo, consiguió también el premio a Mejor Video en formato corto con “Sauvignon Blanc”.

Por su parte, el argentino Milo J, con su "Niño", sorprendió y se impuso con la Grabación del año, dejando en el camino a favoritos como Rosalía y CA7RIEL & Paco Amoroso.

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CA7RIEL & Paco Amoroso, que llegaron a los premios de la Academia Latina de la Grabación empatados con Rosalía y Karol G con siete nominaciones, alzaron tres premios en las categorías de mejor interpretación electrónica, mejor video largo para su "FREE SPIRITS" (que cuenta con la participación de Sting), y mejor canción pop/rock con "Hasta Jesús tuvo un mal día".

Por su parte, Karol G, que se subió a la tarima para cantar junto a un mariachi "Ese hombre es malo", se llevó el premio al mejor álbum de música urbana con su "Tropicoqueta", y el galardón a mejor interpretación de reggaetón.

Otros vencedores de la noche fueron Édgar Barrera, el productor del año, quien llegó a la gala con diez nominaciones, y la brasileña Anitta, quien conquistó el Grammy al mejor álbum de pop contemporáneo en lengua portuguesa, con su trabajo de temática espiritual "Equilibrivm".

Acá la lista de los principales ganadores:

Álbum del año: "LUX (Complete Works)" – Rosalía
Grabación del año: "Niño" – Milo J
Canción del año: "La Perla" - Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder & Dylan Wiggins (Rosalía ft. Yahritza y Su Esencia)
Mejor nuevo artista: ARIA VEGA
Mejor canción pop: "La Perla" – Rosalía ft. Yahritza y Su Esencia
Mejor álbum contemporáneo de pop: ¿Y Ahora Qué +? - Alejandro Sanz
Mejor álbum de pop tradicional: Yo Canto 2 - Laura Pausini
Mejor interpretación de reggaetón: "Verano Rosa" – KAROL G ft. Feid
Mejor álbum de salsa: El Alma En Clave - Luis Enrique
Mejor álbum de merengue/bachata: Chula - Techy
Mejor álbum tropical tradicional: Íntimo (En Vivo) - Gilberto Santa Rosa
Mejor canción en lengua portuguesa: "Viver e Morrer De Amor Na América Latina" - Johnny Hooker (Johnny Hooker y Ney Matogrosso)
Compositor del año: Sara Schell
Productor del año: Édgar Barrera
Mejor video musical corto: "Sauvignon Blanc" - Rosalía; Noah Dillon (dirección); Laura Elizabeth Seydel (producción)
Mejor video en formato largo: FREE SPIRITS (The Film), CA7RIEL & Paco Amoroso; Ferran Echegaray & Ferina (dirección); Jean-Baptiste Fusil, Ellie Loarca & Francisco Wechsler (producción)
Mejor álbum de música urbana: Tropicoqueta – KAROL G
Mejor interpretación urbana: "Gil" - Milo J, ft. Trueno
Mejor canción urbana: "Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66" - Santiago Alvarado, Bizarrap & Daddy Yankee (Bizarrap & Daddy Yankee)
Mejor álbum de rock: Shine – Fito Páez
Mejor canción de rock: "Ego" - Anton Curtis Delost, Mónica Vélez Domínguez, Niko Rubio, Alejandra Villarreal, Daniela Villarreal & Paulina Villarreal (The Warning)
Mejor canción pop/rock: "Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día" - Rafa Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Vicente Jimenez, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner & Federico Vindver (CA7RIEL & Paco Amoroso ft. Sting)
Mejor álbum de música alternativa: "LUX (Complete Works)" – Rosalía
Mejor álbum de música tropical contemporáneo: "Antes que el tiempo se vaya" - Fonseca

Con información de AFP

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