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Música

Ya hay line-up del Vive Latino 2027: cartel completo, fechas, precios de boletos y más

El famoso festival de rock ya presentó su cartel oficial y los precios de los boletos para la edición 2027. Mira todos los detalles.
vie 06 noviembre 2026 11:29 AM
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Ya hay line-up del Vive Latino 2027: cartel completo, fechas, precios de boletos y más
. (Instagram @vivelatino)

La espera terminó. El Vive Latino, uno de los festivales de música más importantes de México, llega con su edición 2027 y un cartel muy prometedor. De 31 Minutos a Placebo, acá te decimos todas las bandas que se presentarán y otros detalles.

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Fechas del Vive Latino 2027

Recuerda que la edición 27 del Festival Iberoamericano de Cultura Musical se realizará el próximo sábado 13 y domingo 14 de marzo. La cita será en el Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México.

Cartel completo

Toma nota porque el festival traerá a bandas y artistas como Bacilos, Carla Morrison, Ed Maverick, Inspector, La Gusana Ciega, Latin Mafia, Los Auténticos Decadentes, Placebo, Residente, Ximena Sariñana y hasta 31 Minutos.

Acá te dejamos todas las bandas que se presentarán:


Boletos y precios

La preventa Banamex será el miércoles 11 de noviembre a partir de las 02:00 pm y un día después la venta general a partir de la misma hora. Comenzará con la Fase 1, luego los precios subirán conforme pase el tiempo.

Abono general (Fase 1): $2,800.00 pesos.
Banamex Platino (Fase Única): $4,800.00 pesos.
Abono Boxes Oro Sur y Norte (Fase Única): $7,500.00 pesos.

Abono Boxes Diamante Sur y Norte (Fase Única): $10,000.00 pesos.

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Vive Latino festivales de música bandas de rock

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