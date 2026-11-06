Ya hay line-up del Vive Latino 2027: cartel completo, fechas, precios de boletos y más

Fechas del Vive Latino 2027

Recuerda que la edición 27 del Festival Iberoamericano de Cultura Musical se realizará el próximo sábado 13 y domingo 14 de marzo. La cita será en el Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México.

Cartel completo

Toma nota porque el festival traerá a bandas y artistas como Bacilos, Carla Morrison, Ed Maverick, Inspector, La Gusana Ciega, Latin Mafia, Los Auténticos Decadentes, Placebo, Residente, Ximena Sariñana y hasta 31 Minutos.

Acá te dejamos todas las bandas que se presentarán:





Boletos y precios

La preventa Banamex será el miércoles 11 de noviembre a partir de las 02:00 pm y un día después la venta general a partir de la misma hora. Comenzará con la Fase 1, luego los precios subirán conforme pase el tiempo.

Abono general (Fase 1): $2,800.00 pesos.

Banamex Platino (Fase Única): $4,800.00 pesos.

Abono Boxes Oro Sur y Norte (Fase Única): $7,500.00 pesos.



Abono Boxes Diamante Sur y Norte (Fase Única): $10,000.00 pesos.