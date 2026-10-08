La Oreja de Van Gogh confirma conciertos en México: acá las fechas de preventa y otros detalles

Luego de que la banda, que celebra el regreso de Amaia Montero, agotó entradas en tiempo récords en diversos recintos en España este año con su gira Tantas Cosas Que Contar, llegará a Latinoamérica en 2027.

Fechas de la Oreja de Van Gogh en México

Su gira tiene paradas clave en recintos emblemáticos de Latinoamérica, que incluye cuatro shows en nuestro país, exactamente en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México.

Monterrey: domingo 27 de junio en la Arena Monterrey

Guadalajara: viernes 2 de julio en la Arena VFG

Ciudad de México: jueves 8 y viernes 9 de julio en el Palacio de los Deportes



Preventa

Los clientes de HSBC podrán adquirir sus boletos en la “gran venta” el próximo martes 13 de octubre (solo acceso Premier crédito y débito) y miércoles 14 de octubre para crédito y débito.

“Para nosotros esta gira es un sueño hecho realidad: nuestras canciones de siempre con más emoción que nunca y ustedes en frente cantando felices. ¿Se puede pedir más?”, señala la banda.

Durante 30 años, La Oreja de Van Gogh ha vivido diferentes etapas que han contribuido a que a lo largo del tiempo su legado musical siga siendo de los más importantes.

En 2025, la banda con canciones populares como Puedes contar conmigo, La playa y Cuídate, anunció el regreso de Amaia Montero, momento perfecto en el que inició la gira Tantas Cosas Que Contar.