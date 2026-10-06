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Música

Fuerza Regida abre nuevas fechas en CDMX y rompe récord con 10 conciertos consecutivos

La banda intérprete de “Coqueta” y “Tu sancho” rompió récord con 10 shows en el Palacio de los Deportes y anunció dos nuevas fechas.
mar 06 octubre 2026 04:32 PM
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Fuerza Regida abre nuevas fechas en CDMX y rompe récord con 10 conciertos consecutivos
Fuerza Regida. (Cortesía)

"Fuer-za Regida"... seguro lo leíste cantando. No queda duda de que Fuerza Regida es una de las bandas favoritas de México, y no lo decimos nosotros, lo dicen sus números y récords que ha roto en sus próximos conciertos en el Palacio de los Deportes.

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Para que te des una idea: ya agotó ocho fechas consecutivas y gracias al buen recibimiento de sus fans, anunció dos nuevos shows.

Estos conciertos en el emblemático Domo de Cobre son parte de su This is our dream tour y abren la puerta para que sus fans vivan de cerca el show pensando exclusivamente para disfrutar cantando y bailando.

Nuevas fechas de Fuerza Regida en CDMX

Si no alcanzaste boleto o quieres tener otra oportunidad de vivir los shows de la emblemática banda, toma nota porque las nuevas fechas son el 29 y 30 de enero de 2027.

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Preventa

La preventa para clientes Banamex será este jueves 8 de octubre.

OJO: si ya tienes boleto para el concierto anunciado para el 2 de febrero, debes saber que se moverá de fecha para el 28 de enero. De esta manera será la primera presentación de la serie de shows de la banda.

En caso de que tengas boleto del 2 de febrero y no puedes asistir a la nueva fecha, podrán solicitar su reembolso del 12 al 31 de octubre en el mismo punto de venta donde lo compraron.

De esta manera, las fechas de sus conciertos en México serán los días: 28, 29, 30 y 31 de enero, así como el 1, 3, 4, 5, 6 y 7 de febrero de 2027.

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