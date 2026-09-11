"Les pido una gran disculpa": Carin León cancela concierto en Las Vegas y explica la razón

Los fans que ya se encontraban en el recinto en espera del show la noche del jueves, rápidamente comenzaron a mostrar su molestia en redes sociales y abuchear a Carin, luego de que a través de un altavoz anunciaron que la presencia del artista sería reprogramada.

Posteriormente, Carin León explicó a través de un breve comunicado en sus redes sociales que se vio en la necesidad de reprogramar el show por un contratiempo durante su traslado, “poniendo siempre por delante la seguridad de todos”.

“Sé todo el esfuerzo, la ilusión y las ganas que muchos traían de estar aquí esta noche, y de corazón les ofrezco una disculpa por os inconvenientes que esto pueda causar”, dijo el sonorense de 37 años.



Más tarde, el intérprete de “Ahí estabas tú” subió un par de historias para dar más detalles de lo ocurrido. “No les voy a devolver su tiempo ni todo lo que sacrifican por mí”, señaló.

La razón por la cual canceló su concierto fue porque tuvo fallas con los aviones que lo trasladarían a Las Vegas. El primer avión presentó problemas en frenos y el segundo tuvo una falla en la dirección. “Con el corazón en la mano les pido una gran disculpa”, agregó.

¿Y qué va a pasar con los boletos? Serán válidos para la nueva fecha, el próximo 15 de septiembre de 2027, y para quienes no puedan asistir ese día, podrán solicitar reembolso en el punto de venta original durante los siguientes 30 días.