Como BTS: la banda Stray Kids se une a la decisión de no participar en los Premios Grammy

La agencia llamada JYP Entertainment confirmó a medios locales que el grupo no presentó su candidatura antes de que acabara la fecha límite, sin embargo, no explicó los motivos ni aclaró si en la decisión influyó la nueva categoría de Pop Asiático.

Al no registrar la música formalmente en las papeletas de nominaciones de los Grammy, no podrán competir por un reconocimiento.

Pese a que dejaron su propia música fuera de competencia, los ocho miembros de Stray Kids (Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e IN), ya habían recibido una invitación este año para ser votantes de la Academia de la Grabación, un papel que les permite ayudar a elegir a los nominados y ganadores.



En una conferencia de prensa el pasado 6 de agosto en Seúl en la que presentaron su décimo EP “This & That”, los miembros eludieron las preguntas directas sobre los planes para los Grammy.

En el caso de Seungmin, evadió una pregunta sobre la nueva categoría de los Grammy y Hyunjin aseguró que la banda no ha tenido interés en obtener un premio no lograr un hito, ya que su verdadero referente es el recibimiento del público.

En julio pasado, BTS anunció que no presentaría su propia música en la nueva edición de los Grammy tras la nueva categoría de Pop Asiático el mes pasado. “Hemos decidido no presentar nuestra candidatura a los Grammy este año”, habían declarado los miembros del grupo en sus cuentas de Instagram.