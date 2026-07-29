Sin embargo, precisamente la presencia de letras en inglés habría dejado al álbum fuera de esta nueva categoría. Desde su anuncio, la medida ha provocado opiniones divididas, especialmente entre los clubes de fans de BTS y, en general, entre la comunidad del K-pop.

Mientras que la Academia de la Grabación sostiene que el nuevo premio busca reconocer "la excelencia artística en interpretaciones de música pop asiática que se originen en mercados asiáticos o sean ampliamente reconocidas en ellos, incluyendo, entre otros, el K-pop, el J-pop y el C-pop", para numerosos fans, críticos y especialistas esta decisión representa una forma de encasillar a los artistas asiáticos en una categoría independiente, en lugar de permitir que compitan en igualdad de condiciones con el resto de los artistas internacionales.

RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook reiteraron que la música debe trascender fronteras, idiomas y regiones. (Fotografía: Matt Winkelmeyer/Getty Images)

El mensaje de BTS es claro: la música debe ser escuchada y valorada por su calidad, no por su región de origen o el idioma en el que es interpretada. A lo largo de su trayectoria, el grupo ha demostrado que su impacto trasciende fronteras y ha defendido que su trabajo sea evaluado bajo los mismos criterios que el de cualquier otro artista internacional, sin necesidad de clasificaciones que limiten su alcance.

Sin duda, BTS ha marcado un precedente importante dentro de la industria musical, especialmente en la premiación más importante del sector. Paradójicamente, pese a haber acumulado un alto número de nominaciones a los Grammy, la agrupación aún no ha obtenido un solo galardón.