¿Pueden los premios definir el valor de la música? Mientras que para algunos artistas recibir un galardón representa una validación de su trabajo, para otros los reconocimientos no determinan la relevancia de sus creaciones. Esa es la postura que BTS ha adoptado y la razón por la que decidió retirarse de la contienda por los Grammy.
BTS se declaran en contra de los Grammy y de su nueva categoría que encasilla su música
Mediante una publicación conjunta firmada por sus siete integrantes —RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook—, la agrupación de K-pop anunció que dejará de participar en los Premios Grammy, en señal de desacuerdo con los recientes cambios implementados por la organización.
La decisión surge tras el anuncio de la nueva categoría Mejor Interpretación de Música Pop Asiática, presentada el mes pasado. De acuerdo con el reglamento, para ser elegibles las canciones deberán incluir un uso significativo de una lengua asiática, criterio que ha generado un intenso debate dentro de la industria musical.
Se esperaba que Arirang, el disco con el que BTS marcó su regreso como agrupación, compitiera en algunas de las categorías principales de los Grammy, especialmente por tratarse de un proyecto que rinde homenaje a sus raíces culturales. Incluso su título está inspirado en una tradicional canción folclórica surcoreana. Aunque el EP incluye letras en inglés, su concepto gira en torno a la identidad coreana y a la preservación de su herencia cultural.
Sin embargo, precisamente la presencia de letras en inglés habría dejado al álbum fuera de esta nueva categoría. Desde su anuncio, la medida ha provocado opiniones divididas, especialmente entre los clubes de fans de BTS y, en general, entre la comunidad del K-pop.
Mientras que la Academia de la Grabación sostiene que el nuevo premio busca reconocer "la excelencia artística en interpretaciones de música pop asiática que se originen en mercados asiáticos o sean ampliamente reconocidas en ellos, incluyendo, entre otros, el K-pop, el J-pop y el C-pop", para numerosos fans, críticos y especialistas esta decisión representa una forma de encasillar a los artistas asiáticos en una categoría independiente, en lugar de permitir que compitan en igualdad de condiciones con el resto de los artistas internacionales.
El mensaje de BTS es claro: la música debe ser escuchada y valorada por su calidad, no por su región de origen o el idioma en el que es interpretada. A lo largo de su trayectoria, el grupo ha demostrado que su impacto trasciende fronteras y ha defendido que su trabajo sea evaluado bajo los mismos criterios que el de cualquier otro artista internacional, sin necesidad de clasificaciones que limiten su alcance.
Sin duda, BTS ha marcado un precedente importante dentro de la industria musical, especialmente en la premiación más importante del sector. Paradójicamente, pese a haber acumulado un alto número de nominaciones a los Grammy, la agrupación aún no ha obtenido un solo galardón.