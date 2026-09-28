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Música

Niall Horan vuelve a México: fechas de sus conciertos, preventa y todo lo que se sabe

El cantante irlandés traerá al país su gira mundial Dinner Party Live On Your.
lun 28 septiembre 2026 04:55 PM
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Niall Horan vuelve a México: fechas de sus conciertos, preventa y todo lo que se sabe
Niall Horan se presentará en CDMX. Acá todos los detalles. (Jason Kempin/Getty Images)

Atención fans de Niall Horan, tenemos buenas noticias para ustedes. El cantante irlandés y exintegrante de One Direction volverá a México para ofrecer dos conciertos como parte de su nueva gira mundial Dinner Party Live On Your.

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El intérprete de This Town, quien disfruta de una exitosa carrera en solitario, llevará sus shows a la Ciudad de México y Guadalajara, aunque debemos confesarte que tendrás que esperar un poco para disfrutar sus conciertos, pues serán dentro de varios meses

Fechas de Niall Horan en México

Toma nota porque Niall Horan se presentará en CDMX el próximo 7 de mayo en el Palacio de los Deportes.

En el caso de Guadalajara, ofrecerá un show el 11 de mayo en la Arena VFG.

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Preventa

La preventa para tarjetahabientes de Banamex será el próximo 2 de octubre a las 11:00 am, tiempo centro de México, a través de Ticketmaster.

La venta general ocurrirá un día después.

Horan es una de las figuras más destacadas del pop internacional de la última década. Su más reciente gira muestra una faceta más íntima y reflexiva del artista a través de canciones que abordan temas como el amor, nostalgia y experiencias personales.

Desde su debut como solista con Flicker en 2017, Niall Horan ha construido una trayectoria sóida respaldada por éxitos como This Town, Slow Hands, Nice To Meet Ya y Heaven.

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