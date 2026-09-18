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Música

Interpol regresa a México con tres conciertos en marzo de 2027

Buenas noticias para Guadalajara, CDMX y Monterrey. Interpol regresa para tres conciertos en marzo de 2027, uno de ellos junto a Queens of the Stone Age.
vie 18 septiembre 2026 01:58 PM
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Interpol regresará a México en marzo de 2027 con tres conciertos en Guadalajara, CDMX y Monterrey. (Fotografía: Interpol - Facebook )

Han pasado unos meses desde que Interpol se presentó en Tecate Pal’ Norte y dos años desde aquel histórico concierto masivo en el Zócalo de la Ciudad de México. Ya se sentía necesaria otra visita de la banda neoyorquina y nuestros deseos han sido cumplidos, porque se anunciaron tres fechas para el siguiente año.

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Interpol confirmó su regreso a México con tres conciertos en marzo de 2027: el 2 en la Arena Guadalajara, el 6 en el Estadio Ciudad de los Deportes de la CDMX y el 9 en la Arena Monterrey. Las fechas se dieron a conocer este 17 de septiembre durante un evento sorpresa con fans.

¿Por qué la emoción de que la banda regrese a México? Fuera de Nueva York, Interpol ha amasado una enorme base de fans gracias a que muchos consideran que revivieron la melancolía y la tensión de guitarras de los años ochenta. Y es que, a diferencia de otros grupos contemporáneos de Nueva York, Interpol destacó por una atmósfera sombría, bajos melódicos muy marcados y la voz profunda de Paul Banks.

No por nada son una de las bandas de indie rock y post-punk revival más importantes del siglo XXI, y está claro que su influencia sigue más que presente, pues ayer México se volvió loco ante el anuncio de sus conciertos en nuestro país.

Lo que debes saber de sus conciertos

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Las fechas son las siguientes: 2 de marzo en la Arena Guadalajara, 6 de marzo en el Estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México y, finalmente, el 9 de marzo en la Arena Monterrey.

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Pero la mejor parte no es solo su presentación. Para la CDMX, la agrupación decidió traer a Queens of the Stone Age, lo que hace de esta una noche mucho más especial al reunir a dos de las bandas más emblemáticas del rock contemporáneo.

La gira llega después de que Interpol lanzara su disco This Mirror Weighs a Ton, el octavo álbum de estudio de la banda y el primero después de cuatro años. Fue producido por Andrew Wyatt, ganador del Grammy y el Premio de la Academia, conocido también por su trabajo con ROSALÍA y Charli XCX.

Preventa y venta de boletos

Habrá una preventa exclusiva el 22 y 23 de septiembre para quienes tengan tarjetas Banco Azteca, el 24 de septiembre para los miembros de la comunidad de The Big House y, finalmente, la venta general el 25 de septiembre.

Hasta ahora no se han dado a conocer los precios de los boletos, pero estamos seguros de que los fans de Interpol querrán volver a sentir la emoción del Zócalo y acabarán con ellos de inmediato.

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