Interpol confirmó su regreso a México con tres conciertos en marzo de 2027: el 2 en la Arena Guadalajara, el 6 en el Estadio Ciudad de los Deportes de la CDMX y el 9 en la Arena Monterrey. Las fechas se dieron a conocer este 17 de septiembre durante un evento sorpresa con fans.

¿Por qué la emoción de que la banda regrese a México? Fuera de Nueva York, Interpol ha amasado una enorme base de fans gracias a que muchos consideran que revivieron la melancolía y la tensión de guitarras de los años ochenta. Y es que, a diferencia de otros grupos contemporáneos de Nueva York, Interpol destacó por una atmósfera sombría, bajos melódicos muy marcados y la voz profunda de Paul Banks.

No por nada son una de las bandas de indie rock y post-punk revival más importantes del siglo XXI, y está claro que su influencia sigue más que presente, pues ayer México se volvió loco ante el anuncio de sus conciertos en nuestro país.

Lo que debes saber de sus conciertos

Las fechas son las siguientes: 2 de marzo en la Arena Guadalajara, 6 de marzo en el Estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México y, finalmente, el 9 de marzo en la Arena Monterrey.