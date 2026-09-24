Taylor Swift otra vez lo hizo. La cantante estadounidense sabe cómo mantener atentos a sus fans y, para darles una probadita de su nueva canción Patient Zero, mostró un adelanto del video, protagonizado por grandes estrellas.
Taylor Swift comparte adelanto del video de ‘Patient Zero’ con Dakota Johnson y Colin Farrell
Nada más y nada menos que Dakota Johnson y Colin Farrell protagonizan el video junto a Swift. La canción se va a estrenar este viernes 25 de septiembre junto con su álbum Life of a Showgirl: The Encore.
De hecho, el video -que fue dirigido por Swift-, tendrá su estreno mundial en los MTV VMAs el domingo, donde se le otorgará el primer premio a Artista-Director, de acuerdo con Variety.
El avance del video de Patient Zero incluye escenas de Tay-Tay y Dakota interactuando. Posteriormente, en un primer plano aparece de nuevo Taylor en lágrimas, mostrando su anillo de compromiso con Travis Kelce.
Luego, Farrell aparece saliendo de un coche y los tres se encuentran vestidos de negro.
¿Y qué hay del nuevo álbum Life of a Showgirl: The Encore ? Se trata de una versión ampliada de The Life of a Showgirl del 2025, que incluye cuatro nuevas canciones. Además de Patient Zero, también se estrenarán Cleveland!, Pink Clouding y Babylon.
“Hace aproximadamente un año, ustedes hicieron algo realmente inimaginable. Algo que me dejó completamente alucinada… le dieron a ‘The Life of a Showgirl’ el mejor debut de la historia para un álbum, escibió Swift en el anuncio de este nuevo lanzamiento.
This Sunday. @vmas. pic.twitter.com/dqELDIADSF— Taylor Swift (@taylorswift13) September 24, 2026