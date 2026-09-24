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Música

Taylor Swift comparte adelanto del video de ‘Patient Zero’ con Dakota Johnson y Colin Farrell

Tay-Tay sorprendió a sus fans con el adelanto del videoclip de su nueva canción, incluida en el próximo álbum Life of a Showgirl: The Encore. Acá todo lo que se sabe.
jue 24 septiembre 2026 02:04 PM
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Taylor Swift comparte adelanto del video de ‘Patient Zero’ con Dakota Johnson y Colin Farrell
Taylor Swift. (Kate Green/Getty Images)

Taylor Swift otra vez lo hizo. La cantante estadounidense sabe cómo mantener atentos a sus fans y, para darles una probadita de su nueva canción Patient Zero, mostró un adelanto del video, protagonizado por grandes estrellas.

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Nada más y nada menos que Dakota Johnson y Colin Farrell protagonizan el video junto a Swift. La canción se va a estrenar este viernes 25 de septiembre junto con su álbum Life of a Showgirl: The Encore.

De hecho, el video -que fue dirigido por Swift-, tendrá su estreno mundial en los MTV VMAs el domingo, donde se le otorgará el primer premio a Artista-Director, de acuerdo con Variety.

El avance del video de Patient Zero incluye escenas de Tay-Tay y Dakota interactuando. Posteriormente, en un primer plano aparece de nuevo Taylor en lágrimas, mostrando su anillo de compromiso con Travis Kelce.

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Luego, Farrell aparece saliendo de un coche y los tres se encuentran vestidos de negro.

¿Y qué hay del nuevo álbum Life of a Showgirl: The Encore ? Se trata de una versión ampliada de The Life of a Showgirl del 2025, que incluye cuatro nuevas canciones. Además de Patient Zero, también se estrenarán Cleveland!, Pink Clouding y Babylon.

“Hace aproximadamente un año, ustedes hicieron algo realmente inimaginable. Algo que me dejó completamente alucinada… le dieron a ‘The Life of a Showgirl’ el mejor debut de la historia para un álbum, escibió Swift en el anuncio de este nuevo lanzamiento.

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Tags

Taylor Swift

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