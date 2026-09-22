Las teorías de los swifties

Para empezar, los fans se dieron cuenta de que cambió el color del logo de la cantante en Apple Music. ¿Entonces es el inicio de otra era? El naranja, color relacionado con The Life of a Showgirl, ahora fue sustituido por el plateado. En Spotify pasó algo similar: el nombre de la lista de reproducción también incluyó los tres ceros.

Mientras algunos piensan que podría tratarse del comienzo de una nueva era y el final de The Life of a Showgirl, otros creen que podría ser simplemente una versión deluxe de su último disco.

Hay un tercer camino: su álbum debut cumplió 20 años, así que algunos fans creen que podría tratarse de un relanzamiento de su primer disco como parte de Taylor’s Version.

Ninguna teoría, solo ‘Patient Zero’

El diablo trabaja rápido, pero los fans todavía más. Aunque, en este caso, Taylor Swift parece haberles ganado a todos. Al entrar a su página web aparece anunciado Patient Zero, será una nueva canción.

El lanzamiento ya está disponible para preorden y llegará en tres versiones: normal, acústica y en piano. Este estará disponible mañana, 23 de septiembre, a partir de las 2 de la tarde, mientras que la venta normal comenzará el 25 de septiembre.

Por ahora, las teorías siguen siendo eso: teorías. Pero si algo han aprendido los swifties después de tantos años siguiendo las pistas de Taylor Swift es que, cuando aparecen demasiadas coincidencias al mismo tiempo, probablemente hay algo más detrás. ¿Y si el 000 es la primera pieza del rompecabezas y Patient Zero solo es el inicio de algo más grande? Habrá que esperar para saber la respuesta.