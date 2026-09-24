Ya son 35 años de "Nevermind", cuando Nirvana hizo historia en el rock

Musicalmente, la explosión fue total, con temas como Come As You Are o In Bloom que para el crítico musical estadounidense Alex Ross oscilan "entre la meditación y la lucha". Una mezcla de calma y tormenta que surgió del estudio de Butch Vig, productor musical y batería de Garbage.

Y aunque tres décadas después Nevermind también es noticia por razones negativas (el bebé de la portada demandó en años pasados a Nirvana por pornografía infantil), el rock nunca volvió a ser igual después del single Smells Like Teen Spirit, cuyo videoclip pasaba en bucle en la cadena MTV, medio de referencia de la época.



Sin esperarlo, el álbum destronó a Dangerous, el octavo disco de estudio de Michael Jackson, del primer puesto en las listas de ventas. Sin embargo, el traje de profeta del rock le iba muy grande a Kurt Cobain. El éxito y su adicción a las drogas no ayudaban. Finalmente, se suicidó en 1994 a los 27 años, como Jim Morrison, Janis Joplin y Jimi Hendrix.

Cobain tuvo tiempo, no obstante, para hacer de su carrera un mensaje político.

Los artistas que se confiesan influidos por el segundo álbum del grupo, van más allá de las bandas de guitarras. Para raperos como Travis Scott (nacido en 1991 y que viste a menudo camisetas de Nirvana), Kurt Cobain "podría haber sido un artista hip-hop" por su discurso anticonformista.

Otros raperos estadounidenses como Post Malone o Kid Cudi han homenajeado al cantante llevando vestidos de flores en sus actuaciones.



Pero como confiesa el antiguo batería del grupo, Dave Grohl, líder hoy en día de Foo Fighters, es sobre todo Billie Eilish quien simboliza con más claridad la herencia de Nirvana.

"Mis hijas están obsesionadas con Billie Eilish. Su conexión con el público es la misma que Nirvana en 1991", contaba Grohl en 2021. Para él, la cantante de ahora 24 años habla para las mismas personas: todos aquellos que no se sienten cómodos en una sociedad demasiado codificada.

"Grohl tiene razón, Eilish no es conformista, no se deja encasillar", explicaba a la agencia AFP Charlotte Blum, autora de un libro sobre el "grunge", un paralelismo que se refleja también en el segundo álbum de la joven artista, publicado este verano con el irónico título de Happier Than Ever ("Más feliz que nunca"), donde aborda el peso del éxito y de la fama, unos temas que atraviesan "In Utero" de Nirvana, el disco posterior al éxito de Nevermind.

Con información de AFP