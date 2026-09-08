Y lo mismo aplica para cualquier hombre, independientemente de cómo se vista, de su orientación sexual, de su personalidad o de la imagen que proyecte. Ser sexualmente expresivo no significa estar disponible sexualmente. El consentimiento debe existir en cada encuentro y puede retirarse en cualquier momento. El cuerpo de un hombre no deja de pertenecerle porque decida mostrarlo.

La reacción tampoco determina si una persona fue víctima. Alguien puede quedarse paralizado, no saber qué decir, alejarse, reír por nervios o entender lo ocurrido hasta después. Ninguna de estas respuestas convierte una agresión en algo aceptable.

Los hombres también aparecen en las estadísticas

El caso de El Malilla abrió una conversación sobre el acoso sexual que viven los hombres y la dificultad para hablar de estas experiencias. (Fotografía: iStock)

Hablar de violencia sexual contra hombres no significa ignorar que las mujeres son víctimas en una proporción mucho mayor. Los datos muestran esa diferencia.

De acuerdo con la ENVIPE 2025 del INEGI, durante 2024 se estimaron 4,160 delitos sexuales por cada 100 mil mujeres, frente a 546 por cada 100 mil hombres. La categoría incluye hostigamiento o intimidación sexual, manoseo, exhibicionismo, intento de violación y violación sexual.

La diferencia es importante: las mujeres enfrentan violencia sexual con mucha mayor frecuencia. Pero una incidencia menor entre hombres no significa que sus experiencias sean menos importantes ni que deban permanecer en silencio.

Además, la ENVIPE estimó que en 2024 el 93.2% de los delitos no se denunció o no derivó en una carpeta de investigación. Aunque esta cifra corresponde al conjunto de delitos y no exclusivamente a violencia sexual contra hombres, ayuda a entender por qué las estadísticas oficiales no necesariamente reflejan todo lo que ocurre.

¿Qué hacer si te pasó a ti?

Los hombres también pueden ser víctimas de violencia sexual, aunque los datos muestran que las mujeres la enfrentan en una proporción considerablemente mayor. (Fotografía: iStock)

Lo primero puede ser simplemente hablar con alguien de confianza. No es necesario tener perfectamente claro cómo nombrar lo ocurrido para pedir ayuda.

Si decides denunciar en México, puedes acudir a la Fiscalía o Ministerio Público de tu entidad. Si existe un riesgo inmediato, puedes llamar al 911. También es recomendable conservar mensajes, fotografías, videos, publicaciones o cualquier otro elemento que pueda ayudar a documentar lo ocurrido.

Y algo importante: pedir orientación no significa que estés obligado a denunciar inmediatamente. Puedes buscar apoyo psicológico o legal para entender tus opciones y decidir qué quieres hacer.

Denunciar no te hace menos hombre

No existe una forma “correcta” de reaccionar frente a una agresión sexual, tampoco existe una reacción suficientemente masculina. Reconocer que alguien cruzó un límite no te hace menos hombre; significa reconocer que tu cuerpo también merece respeto y que el consentimiento también aplica a los hombres.

Lo ocurrido con El Malilla no debería quedarse únicamente como un momento viral o una anécdota de concierto, puede servir para recordar algo que debería ser obvio, pero que todavía necesitamos repetir: el cuerpo de nadie es público.