Oasis anuncia nueva gira mundial en 2027: fechas, países y lo que se sabe

Los hermanos Gallagher ofrecerán 38 conciertos, incluidos 11 en su ciudad natal de Mancheste, así como otros ciudades que incluye Gasgow, Munich, París y Ámsterdam.

De hecho, subirán a los escenarios a partir de mayo con un primer concierto en Escocia y concluirán la gira en septiembre en Knebworth.

¿Y qué hay de México? Hasta el momento no hay información sobre la visita de Oasis en nuestro país, sin embargo no se descarta que sí confirmen fechas en los próximos días.



Aunque sí es una sorpresa que el dúo conformado por Liam y Noel anunciaran otra serie de conciertos, ya había especulaciones sobre la posibilidad de nuevos shows, luego de su gira en 2025 en el estadio de Wembley de Londres.

A inicios de septiembre, la banda de éxitos como Wonderwall y Don’t Look Back in Anger, ya había insinuado la segunda etapa de su gira de reencuentro. A inicios de septiembre, comenzó a tuitear videos con una serie de números que los fans interpretaron como coordenadas de varios lugares.

De esta manera, los hermanos Liam y Noel continúan su gira de reencuentro que puso fin a su enemistad de 15 años. Los boletos saldrán a la venta entre el 25 y 27 de septiembre con previo registro. Puedes registrarte en este link .