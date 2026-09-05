Don’t Look Back in Anger, como ya te lo hemos contado, convierte la gira de reunión de Oasis de 2025 en un recorrido cinematográfico por las ciudades que fueron escenario de la resurrección de la banda. Ahora, Venecia recibe las imágenes de aquel esperado regreso.

De Oasis Live ’25 a la pantalla grande

Si tuviste la suerte de estar en alguno de los conciertos de Oasis en México, sabes que la llegada de los hermanos al país se convirtió en uno de los momentos más icónicos que nos dejó 2025. Hace casi un año, el primero de sus conciertos reunió a unos 65 mil espectadores que corearon sus clásicos.

Una de las primeras frases que se escuchan de Liam en el documental es: “Esta gira cambiará la narrativa alrededor de Oasis y va a reparar todos los daños ocurridos en el pasado”. Y, de alguna manera, ver estas fotografías en Venecia nos hace pensar que aquello que durante años creímos que nunca volvería a ocurrir hoy está sucediendo frente a nosotros.

Esa gira que volvió a unirlos después de 16 años ahora se convierte en otra razón para ver a los Gallagher juntos. Don’t Look Back in Anger es, además, una forma de regresar una y otra vez a un momento que muchos recordaremos por siempre: cuando miles de personas entonamos su música al unísono, dejando atrás el rencor para simplemente mirar hacia adelante y cantar.