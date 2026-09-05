Hemos visto a algunas de las celebridades más importantes del momento desfilar por la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia y, si bien siempre es un gusto verlas orgullosas de sus próximos proyectos, hoy la gala nos regaló una de las postales más entrañables de Oasis: Liam y Noel Gallagher juntos y pasando un buen momento, como si no hubieran estado peleados durante casi dos décadas.
FOTO: El Festival de Cine de Venecia nos regaló una de las mejores postales de Oasis
Hemos visto a algunas de las celebridades más importantes del momento desfilar por la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia y, si bien siempre es un gusto verlas orgullosas de sus próximos proyectos, hoy la gala nos regaló una de las postales más entrañables de Oasis: Liam y Noel Gallagher juntos y pasando un buen momento, como si no hubieran estado peleados durante casi dos décadas.
Los hermanos se encuentran en la Ciudad de los Canales para el estreno mundial de su documental Oasis: Don’t Look Back in Anger, dirigido por Dylan Southern y Will Lovelace, que retrata los momentos detrás de cámaras y los conciertos de su masiva gira de reunión de 2025, Oasis Live ’25.
Liam y Noel Gallagher juntos en Venecia
A su llegada en taxi acuático al festival, se les vio posar amistosamente ante los fotógrafos, dejando una imagen que hace pensar que, quizá, su unión es resultado de una reconciliación genuina y no simplemente de un compromiso laboral.
Eso sí, no hubo declaraciones al respecto. Se hicieron unas cuantas fotografías y rápidamente se dirigieron a la conferencia de prensa, donde tanto ellos como los directores y demás integrantes se limitaron a hablar del proyecto. Pero no nos quejamos: verlos juntos abre muchas posibilidades, especialmente después de que en los últimos días han publicado algunos videos que nos han puesto a pensar.
Don’t Look Back in Anger, como ya te lo hemos contado, convierte la gira de reunión de Oasis de 2025 en un recorrido cinematográfico por las ciudades que fueron escenario de la resurrección de la banda. Ahora, Venecia recibe las imágenes de aquel esperado regreso.
De Oasis Live ’25 a la pantalla grande
Si tuviste la suerte de estar en alguno de los conciertos de Oasis en México, sabes que la llegada de los hermanos al país se convirtió en uno de los momentos más icónicos que nos dejó 2025. Hace casi un año, el primero de sus conciertos reunió a unos 65 mil espectadores que corearon sus clásicos.
Una de las primeras frases que se escuchan de Liam en el documental es: “Esta gira cambiará la narrativa alrededor de Oasis y va a reparar todos los daños ocurridos en el pasado”. Y, de alguna manera, ver estas fotografías en Venecia nos hace pensar que aquello que durante años creímos que nunca volvería a ocurrir hoy está sucediendo frente a nosotros.
Esa gira que volvió a unirlos después de 16 años ahora se convierte en otra razón para ver a los Gallagher juntos. Don’t Look Back in Anger es, además, una forma de regresar una y otra vez a un momento que muchos recordaremos por siempre: cuando miles de personas entonamos su música al unísono, dejando atrás el rencor para simplemente mirar hacia adelante y cantar.