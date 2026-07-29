Muere Kavinsky, el DJ francés conocido por su tema ‘Nightcall’

El verdadero nombre del famoso DJ y productor era Vincent Belorgey y habría cumplido 51 años este viernes 31 de julio. De acuerdo con el diario Le Parisien, su cuerpo habría sido encontrado sin vida la noche del martes.

La fiscalía explicó a la agencia AFP que se abrió una investigación para determinar las causas de muerte del artista. Sin embargo, los equipos de emergencias no encontraron nada sospechoso en su domicilio.

Quién fue Kavinsky

Kavinsky nació el 31 de julio de 1975 en París, Francia. Se convirtió en un pianista autodidacta criado en las afueras de esa ciudad. Se lanzó a la industrial musical en los inicios de los años 2000 como telonero de otros artistas de la escena electro, tales como Daft Punk.

Su canción más conocida es Nightcall y fue lanzada en 2010. Es interpretada por la cantante brasileña Lovefoxxx y coproducida por Guy-Manuel de Homem-Christo, integrante de Daft Punk.

Kavinsky en el Eurockeennes Music Festival el 30 de junio de 2012, en Belfort, Francia. (David Wolff - Patrick/Getty Images)

“Has sido una fuente de inspiración para tantas personas, incluyéndome a mí. Seguiré honrando tu nombre y tu música”, escribió The Weeknd en sus redes sociales y que alguna vez versionó Odd look.

Una aparición especial de Kavinsky fue en los Juegos Olímpicos de París 2024. Allí interpretó su famosa canción junto a Phoenix y la cantante belga Angèle, quien también pronunció su “inmensa tristeza” por la muerte del DJ francés.