Reality Awaits: The Strokes ya no tienen nada que demostrar

La imagen de cinco músicos saliendo de un garage neoyorquino para rescatar al rock es una simplificación que ha acompañado a la banda durante 25 años. The Strokes son, también, el resultado de una serie de privilegios, conexiones y contextos muy específicos.

Julian Casablancas creció en una familia con dinero; Albert Hammond Jr. y Nikolai Fraiture estudiaron en Suiza; la historia de la banda nunca fue exactamente la de un grupo de adolescentes anónimos descubriendo la música en un sótano. Y eso no invalida su música. Al contrario: recuerda que las bandas, como las personas, son mucho más contradictorias que las narrativas que construimos alrededor de ellas.

Esa contradicción parece estar en el centro de Reality Awaits

El título del álbum funciona casi como una declaración. Mientras en China robots humanoides bailan coreografías, realizan tareas cada vez más complejas y la inteligencia artificial se integra en prácticamente todos los aspectos de la vida cotidiana, alguien sigue preparando un huevo frito por la mañana. La tecnología avanza a una velocidad absurda, pero la vida continúa siendo profundamente ordinaria. El futuro llegó, aunque no necesariamente de la manera en que lo imaginábamos.

El Auto-Tune de Julian no necesariamente representa el futuro. Tampoco tiene que hacerlo. La voz procesada, el riff de Albert Hammond Jr. y las estructuras más extrañas del álbum conviven con una banda que todavía conserva algunos de los elementos que la hicieron reconocible, la idea no parece ser elegir entre dos mundos, sino ponerlos a convivir, incluso cuando la combinación no siempre resulta completamente natural y ahí está uno de los problemas de Reality Awaits: la intención parece más clara que la ejecución.

La mano de Rick Rubin es inevitable. Después de The New Abnormal, un álbum que logró convertir el desgaste de una banda en una de sus propuestas más sólidas, el regreso del productor podía generar expectativas demasiado altas. Reality Awaits no intenta replicar el éxito de aquel disco, pero sí busca construir un concepto relativamente sólido alrededor de sus nueve canciones, el problema es que no todas llegan al mismo lugar.

Algunas ideas aparecen, desaparecen y vuelven a surgir en distintos momentos del álbum. Hay canciones que parecen estar buscando una identidad, mientras otras encuentran con mayor claridad esa convivencia entre la voz procesada de Casablancas, la estructura de una banda de rock y una producción que intenta empujar a The Strokes hacia un lugar distinto.