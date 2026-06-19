BTS

BTS rompió barreras culturales y lingüísticas para convertirse en uno de los grupos más influyentes del siglo XXI. Su impacto trascendió la música, impulsando el turismo en Corea del Sur e inspirando a millones de personas a aprender el idioma coreano.

(Fotografía: Kevin Winter/Getty Images for MRC)

Estamos hablando de uno de los grupos más populares del mundo. Formado en 2013, BTS está compuesto por siete integrantes: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook. Desde sus inicios se convirtió en el primer grupo coreano en liderar simultáneamente el Billboard Global 200 y el Billboard Hot 100.

En junio de 2022 anunciaron una pausa en sus actividades grupales para enfocarse en proyectos solistas y cumplir con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

BTS demostró que una banda que canta principalmente en un idioma distinto al inglés puede llenar estadios en cualquier rincón del planeta. Su influencia trascendió la música, impulsando el turismo en Corea del Sur y despertando el interés de millones de personas por aprender el idioma coreano. Si eso no es influencia y popularidad, no sabemos qué lo sea.

Blackpink

Con récords en YouTube, giras mundiales y presentaciones históricas en festivales como Coachella, Blackpink se consolidó como el grupo femenino de K-pop más exitoso y reconocido a nivel internacional.

(Fotografía: Emma McIntyre/Getty Images for Coachella)

Blackpink es el grupo femenino de K-pop más famoso y exitoso a nivel mundial. Está integrado por Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa, quienes debutaron juntas en 2016. Desde entonces han acumulado más de 115 premios internacionales y han roto récords históricos tanto en listas de popularidad occidentales como en plataformas digitales.

Son el grupo musical con más suscriptores en YouTube y sus videos, como DDU-DU DDU-DU y Kill This Love, superan los mil millones de visualizaciones. Además, hicieron historia al convertirse en el primer grupo de K-pop en encabezar festivales masivos de música como Coachella.

Stray Kids

Con un sonido poderoso y una identidad creativa propia, Stray Kids se ha convertido en uno de los actos más importantes de la nueva generación del K-pop, acumulando múltiples álbumes número uno en Billboard.

(Fotografía: ohn Nacion/Getty Images for Empire State Realty Trust)

Dentro del K-pop, Stray Kids se caracteriza por un estilo musical conocido como noise music, una fusión de ritmos acelerados, sintetizadores potentes, elementos de hip-hop y ganchos vocales altamente pegadizos. El grupo está formado por ocho integrantes: Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N.

La agrupación, formada en 2017, también es reconocida por componer y producir gran parte de su música, con letras que suelen hablar de romper las reglas, ignorar las críticas y creer en uno mismo.

Además, es el grupo musical con más álbumes número uno en el Billboard 200 en lo que va del siglo, superando marcas de importantes íconos de la industria. Con su octavo número uno, empataron una marca histórica con leyendas como U2.

TWICE

TWICE conquistó Asia y el resto del mundo con una evolución musical constante. Sus más de 20 millones de álbumes vendidos las posicionan como uno de los grupos femeninos más exitosos de la historia del K-pop.

(Fotografía: Dimitrios Kambouris/Getty Images for Victoria's Secret)

TWICE debutó oficialmente en 2015 y está compuesto por nueve integrantes: Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung y Tzuyu. Aunque su concepto inicial era más tierno y juvenil, con el paso de los años han explorado sonidos más maduros, melódicos y sofisticados.

TWICE superó la impresionante cifra de 20 millones de álbumes físicos vendidos entre Corea del Sur y Japón, consolidándose como uno de los grupos femeninos más exitosos de su generación en este formato.

Además, se convirtió en el primer grupo femenino en recaudar más de 100 millones de dólares en un solo continente, Asia, durante una única gira.

EXO

Desde su debut en 2012, EXO se convirtió en una de las agrupaciones más influyentes de Corea del Sur. Su álbum XOXO marcó un antes y un después al superar el millón de copias vendidas después de más de una década sin que ningún grupo lograra esa cifra.

(Fotografía: Jean Chung/Getty Images for Netflix)

La formación actual de EXO cuenta con nueve integrantes: Xiumin, Suho, Lay, Baekhyun, Chen, Chanyeol, D.O., Kai y Sehun. Su discografía se interpreta en coreano, mandarín y japonés, y su estilo combina géneros como el dance pop, hip-hop, R&B, electrónica, house y trap.

Debutaron en 2012 y, entre 2014 y 2018, figuraron de manera constante en las listas de celebridades más influyentes de Corea del Sur.

Su primer álbum de estudio, XOXO (2013), acompañado por el sencillo Wolf, superó el millón de copias vendidas y convirtió a EXO en la primera agrupación en alcanzar esa cifra en Corea del Sur después de más de una década.