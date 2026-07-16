Sin embargo, ha sido como compositor de cine donde ha llevado su talento a otro nivel. Su música ha dado vida a historias como Black Panther, Creed y Sinners, todas dirigidas por Ryan Coogler. En los últimos años también ha trabajado estrechamente con Christopher Nolan.

Junto al director británico ha compuesto la música de Tenet (2020), Oppenheimer (2023) y, actualmente, La Odisea (2026).

Más allá de componer una banda sonora

Para Sinners, el compositor estudió el blues clásico y colaboró con figuras como Buddy Guy y Cedric Burnside para recrear el sonido de los años treinta.

(Fotografía: Mike Coppola/Getty Images)

Pero más allá del reconocimiento, Göransson ha demostrado que componer no consiste únicamente en sentarse frente a un estudio de grabación, sino en comprender profundamente aquello para lo que está creando.

Asume por completo la responsabilidad de su oficio. Su proceso creativo consiste en sumergirse en las tradiciones y culturas musicales de las comunidades que representa, construyendo puentes entre las películas y la realidad. El resultado es un sonido que se siente más auténtico, honesto y lleno de vida.

Tratar cada partitura como una oportunidad para conectar con otras personas y aprender de ellas, abordar cada proyecto con curiosidad y abrazar un amplio espectro de sonidos y estilos son algunas de las señas de identidad de su trabajo.

Además de su trabajo en el cine, Ludwig Göransson produjo "This Is America" de Childish Gambino, tema ganador de dos premios Grammy.

(Fotografías: IMDb )

Para Black Panther: Wakanda Forever, Göransson viajó a Nigeria y México para trabajar con músicos de distintas regiones, comprender los sonidos propios de cada lugar y crear una banda sonora que honrara el legado del fallecido Chadwick Boseman, quien dio vida a Black Panther.

Su más reciente Oscar llegó gracias a Sinners. Para esta película trabajó con artistas de distintos géneros y leyendas del blues como Cedric Burnside, Buddy Guy, Rhiannon Giddens, Brittany Howard y Alice Smith. Además, se sumergió en el estudio del blues clásico, las baladas tradicionales irlandesas y composiciones originales para recrear un sonido fiel a la década de 1930.

Durante meses desarrolló un entramado musical que mezcla ritmos complejos capaces de evolucionar desde lo tradicional hasta el funk y sonidos futuristas inspirados en la música de DJ. Además, durante las grabaciones utilizó una guitarra de resonador plateado idéntica a la que toca el personaje del predicador Sammy en la película, aportando un sonido auténtico y ligeramente distorsionado a la banda sonora.

Göransson también ha contado que concibe los guiones como si fueran partituras. A diferencia de muchos compositores, que comienzan a crear a partir de las imágenes, él inicia su proceso creativo desde el guion.

Para Oppenheimer, él y Christopher Nolan pasaron meses conversando antes de que se filmara un solo fotograma. Cuando comenzó el rodaje, Göransson ya había compuesto entre dos y tres horas de música, y la estructura emocional de toda la banda sonora estaba definida incluso antes de que existiera el metraje.

Ahora, Ludwig Göransson ha compuesto la banda sonora de La Odisea, una obra rodeada por el habitual hermetismo que caracteriza las producciones de Christopher Nolan. Hasta ahora, el tráiler apenas deja entrever algunas trompetas de guerra, un coro y discretos sintetizadores. Sin embargo, tomando como referencia su trabajo en Oppenheimer, todo apunta a que la monumentalidad de las imágenes volverá a estar acompañada por una partitura a la altura de la ambición del director.