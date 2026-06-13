De Blur a Balu Brigada: cómo el FIFA se convirtió en el mejor curador musical de una generación

De juegos independientes a expansiones digitales

Este fenómeno de curaduría alcanzó su clímax entre las ediciones de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. En aquel entonces, EA Sports lanzaba el Mundial como un videojuego independiente, lo que permitía crear una identidad visual y sonora única, separada del título anual; eran cápsulas de tiempo donde la música africana o los ritmos brasileños se apoderaban del menú por completo. Sin embargo, tras 2014, la estrategia de marketing cambió: los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022 dejaron de ser lanzamientos físicos propios para convertirse en expansiones digitales dentro de FIFA 18 y FIFA 23. Aunque la calidad musical se mantuvo, se perdió esa mística de "objeto de colección" sonoro, marcando el paso de una experiencia de nicho hacia un ecosistema de contenido descargable más inmediato, pero quizás menos romántico para los coleccionistas de bandas sonoras.

El radar de EA: El A&R más efectivo del mundo

Desde una perspectiva de marketing cultural, la franquicia funcionó como un departamento de A&R (artistas y repertorio) global. Lo más fascinante editorialmente es observar cuántos artistas llegaron al soundtrack antes de llenar estadios.

FIFA no buscaba bandas famosas; las hacía famosas. Imagine Dragons sonaba en el juego cuando apenas eran una promesa de Las Vegas. Two Door Cinema Club, Foster The People, Foals, CHVRCHES y Portugal. The Man utilizaron este ecosistema digital como un trampolín masivo. Si aparecías en la lista de reproducción de EA, tu carrera estaba a punto de cambiar para siempre.

La reconquista en español: Del nicho al Mainstream Global

En las últimas ediciones, pero también desde los tiempos de Plastilina Mosh, hemos sido testigos de un cambio de paradigma. La música en español dejó de ser un adorno exótico para convertirse en la columna vertebral de la experiencia. FIFA entendió un poco de esto antes que nadie y dejó claro que el futuro de la música es políglota.

La inclusión de Rosalía ("Saoko"), Bad Bunny ("Ojitos Lindos"), Trueno ("Tierra Zanta") y la fuerza de Young Miko con "arcoíris", no fue solo un gesto de inclusión, sino una estrategia de marketing enfocada en la relevancia cultural de Latinoamérica. FIFA 23, en particular, consolidó una de las selecciones latinas más potentes de la historia, reflejando el dominio global del género urbano y alternativo de nuestra región.

