Con el Mundial en marcha, para muchos videojugadores de futbol es imposible no pensar en las canciones que acompañaron horas y horas de partidos virtuales. Para toda una generación, FIFA también fue una forma de descubrir música: un escaparate que incluso en su última versión, presenta artistas y canciones que terminaron quedándose en la memoria tanto como los goles y las remontadas.
De Blur a Balu Brigada: cómo el FIFA se convirtió en el mejor curador musical de una generación
La era de los himnos: El ADN de una franquicia
Hubo un tiempo en que no necesitabas ir a un festival para conocer a las bandas del momento; solo necesitabas presionar start. Los temas que hoy definen a la franquicia no llegaron ahí por casualidad; fueron seleccionados para encapsular la energía, la competitividad y la euforia del deporte rey.
Hablamos de piezas atemporales como:
- "Song 2" — Blur: El grito de "Woo-hoo!" que definió los 90.
- "The Rockafeller Skank" — Fatboy Slim: El pulso electrónico que nos dio la bienvenida al nuevo milenio.
- "Club Foot" — Kasabian y "Jerk It Out" — Caesars: La era dorada del indie rock que se sentía como un gol de último minuto.
- "Love Me Again" — John Newman y "The Nights" — Avicii: El pináculo del pop épico que nos recordaba que el fútbol es sentimiento puro.
Cuando EA Sports lanzó el modo Mundial de Qatar en FIFA 23, el último de la alianza con la federación de fútbol, apeló al marketing de la nostalgia. Al permitir que los fans eligieran el Ultimate Soundtrack, confirmaron lo que ya sabíamos: estas canciones no son solo fondo, son parte de nuestra memoria biográfica.
De juegos independientes a expansiones digitales
Este fenómeno de curaduría alcanzó su clímax entre las ediciones de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. En aquel entonces, EA Sports lanzaba el Mundial como un videojuego independiente, lo que permitía crear una identidad visual y sonora única, separada del título anual; eran cápsulas de tiempo donde la música africana o los ritmos brasileños se apoderaban del menú por completo. Sin embargo, tras 2014, la estrategia de marketing cambió: los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022 dejaron de ser lanzamientos físicos propios para convertirse en expansiones digitales dentro de FIFA 18 y FIFA 23. Aunque la calidad musical se mantuvo, se perdió esa mística de "objeto de colección" sonoro, marcando el paso de una experiencia de nicho hacia un ecosistema de contenido descargable más inmediato, pero quizás menos romántico para los coleccionistas de bandas sonoras.
El radar de EA: El A&R más efectivo del mundo
Desde una perspectiva de marketing cultural, la franquicia funcionó como un departamento de A&R (artistas y repertorio) global. Lo más fascinante editorialmente es observar cuántos artistas llegaron al soundtrack antes de llenar estadios.
FIFA no buscaba bandas famosas; las hacía famosas. Imagine Dragons sonaba en el juego cuando apenas eran una promesa de Las Vegas. Two Door Cinema Club, Foster The People, Foals, CHVRCHES y Portugal. The Man utilizaron este ecosistema digital como un trampolín masivo. Si aparecías en la lista de reproducción de EA, tu carrera estaba a punto de cambiar para siempre.
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La reconquista en español: Del nicho al Mainstream Global
En las últimas ediciones, pero también desde los tiempos de Plastilina Mosh, hemos sido testigos de un cambio de paradigma. La música en español dejó de ser un adorno exótico para convertirse en la columna vertebral de la experiencia. FIFA entendió un poco de esto antes que nadie y dejó claro que el futuro de la música es políglota.
La inclusión de Rosalía ("Saoko"), Bad Bunny ("Ojitos Lindos"), Trueno ("Tierra Zanta") y la fuerza de Young Miko con "arcoíris", no fue solo un gesto de inclusión, sino una estrategia de marketing enfocada en la relevancia cultural de Latinoamérica. FIFA 23, en particular, consolidó una de las selecciones latinas más potentes de la historia, reflejando el dominio global del género urbano y alternativo de nuestra región.
La nueva era: De FIFA a EA Sports FC
Tras la ruptura con la marca FIFA, muchos temieron que la identidad sonora se perdiera. Sin embargo, ocurrió lo contrario: la marca se liberó. EA Sports FC 24 y 25 han expandido el ecosistema a más de 200 canciones, integrando a pesos pesados como Billie Eilish y Charli XCX con propuestas que están rompiendo el molde desde la periferia global.
Es aquí donde entran nombres como Fontaines D.C., el regional mexicano de Grupo Frontera y la frescura de Balu Brigada. El tema “So Cold” de la banda neozelandesa es el ejemplo perfecto de que la fórmula sigue intacta: canciones con groove, una producción impecable y esa capacidad intrínseca de quedarse pegadas en tu cabeza tras diez partidos seguidos. Balu Brigada hoy es ese "secreto" que mañana será el headliner de tu festival favorito (vease el Corona Capital 2026).
Más que un juego, una cultura
La mayoría de los videojuegos tienen música; la franquicia de EA Sports construyó una cultura musical. Han logrado algo que pocas marcas consiguen: crear una experiencia transmedia donde el oído es tan importante como el control.
Mientras los Mundiales cambian de sede y las generaciones de consolas se suceden, hay algo que permanece intacto: la capacidad de descubrir una canción desconocida, escucharla durante semanas y terminar asociándola para siempre con la pasión del fútbol. Escuchar hoy “Punching in a Dream”o “Club Foot” provoca la misma descarga de adrenalina que ver el balón cruzar la red. Porque al final, la banda sonora de nuestras vidas también se juega en una cancha virtual.