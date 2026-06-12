La victoria de México en la inauguración de la Copa Mundial 2026 fue solo el principio de todo lo que viene para la Selección. Y con la alegría que nos dio el equipo, no podemos dejar de pensar en cuándo, dónde y a qué hora será la siguiente ocasión en la que veremos al conjunto tricolor sobre la cancha.
¿Cuándo vuelve a jugar México? Aquí te contamos los detalles del siguiente partido de la Selección
Este, que apenas fue el primer partido de la justa mundialista, nos demostró que Javier Aguirre no se equivocó con sus seleccionados y, sin duda, aumentó las esperanzas de que, tal como ocurrió en las ocasiones anteriores en las que México fue sede, el Tri alcance los cuartos de final o incluso llegue más lejos.
Pero volvamos a la pregunta importante: ¿cuándo vuelve a jugar México? Aquí te contamos todos los detalles de su siguiente partido.
La Selección Mexicana se enfrentará a Corea del Sur el próximo jueves 18 de junio a las 19:00 horas (hora local). Este partido también se jugará en México, pero, a diferencia del primero, en esta ocasión los seleccionados se trasladarán a Guadalajara.
Para Aguirre, una semana es tiempo suficiente para corregir algunos de los errores que detectó en el debut frente a Sudáfrica. Porque sí, a pesar de la victoria que nos dejó un muy buen sabor de boca, para el director técnico el equipo no defendió adecuadamente la zona mixta.
Es claro que, aunque la contienda aún se encuentra en fase de grupos, los siguientes partidos serán clave para avanzar como líderes del sector y así tener un poco más de control sobre el camino que les espera.
Pese a la victoria en el debut, el Vasco Aguirre también reiteró que no es momento de subestimar a los rivales. Corea del Sur, por su parte, cuenta con jugadores talentosos como Heung-min Son, una de sus principales figuras.
Ahora bien, el siguiente rival depués de Corea del Sur será Chequia (República Checa) el 24 de junio, partido con el que cerraría la primera ronda del torneo.
Y respecto a su futuro, si la Selección avanza como primer lugar del Grupo A, se enfrentaría al segundo lugar del Grupo B, integrado por Canadá, Catar, Bosnia y Suiza. Mientras que, si clasifica como segundo lugar de su grupo, enfrentaría al segundo lugar del Grupo C, donde se encuentran Brasil, Escocia, Marruecos y Haití.
Qué ver mientras vuelve a jugar la Selección Mexicana
Hoy, 12 de junio, se llevará a cabo el partido entre Canadá y Bosnia y Herzegovina en Toronto, Canadá, a las 13:00 horas (hora local). También se enfrentarán Estados Unidos y Paraguay en Los Ángeles a las 18:00 horas (hora local).
El sábado se jugará Brasil vs. Marruecos a las 16:00 horas; el domingo, Alemania vs. Curazao a las 11:00 horas; el lunes 15, España vs. Cabo Verde a las 10:00 horas; el martes 16, Francia vs. Senegal a las 13:00 horas y Argentina vs. Argelia a las 19:00 horas. Finalmente, el miércoles 17, Portugal se enfrentará a RD Congo a las 11:00 horas e Inglaterra jugará contra Croacia a las 14:00 horas.