Este, que apenas fue el primer partido de la justa mundialista, nos demostró que Javier Aguirre no se equivocó con sus seleccionados y, sin duda, aumentó las esperanzas de que, tal como ocurrió en las ocasiones anteriores en las que México fue sede, el Tri alcance los cuartos de final o incluso llegue más lejos.

Pero volvamos a la pregunta importante: ¿cuándo vuelve a jugar México? Aquí te contamos todos los detalles de su siguiente partido.

México arrancó con el pie derecho y ahora buscará sumar una nueva victoria frente a Corea del Sur para acercarse a los octavos de final. Te contamos cuándo, dónde y a qué hora será el partido. (Fotografía: David Ramos/Getty Images)

La Selección Mexicana se enfrentará a Corea del Sur el próximo jueves 18 de junio a las 19:00 horas (hora local). Este partido también se jugará en México, pero, a diferencia del primero, en esta ocasión los seleccionados se trasladarán a Guadalajara.

Para Aguirre, una semana es tiempo suficiente para corregir algunos de los errores que detectó en el debut frente a Sudáfrica. Porque sí, a pesar de la victoria que nos dejó un muy buen sabor de boca, para el director técnico el equipo no defendió adecuadamente la zona mixta.

Es claro que, aunque la contienda aún se encuentra en fase de grupos, los siguientes partidos serán clave para avanzar como líderes del sector y así tener un poco más de control sobre el camino que les espera.