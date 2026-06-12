Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Deportes

¿Cuándo vuelve a jugar México? Aquí te contamos los detalles del siguiente partido de la Selección

México sigue en la contienda y, si solo cuentas los minutos para verlo de nuevo en la cancha, aquí te contamos todos los detalles de su siguiente partido.
vie 12 junio 2026 09:08 AM
próximo partido selección mexicana .png
El Tri enfrentará a Corea del Sur el próximo 18 de junio en Guadalajara, en un duelo clave para definir su futuro en la fase de grupos. (Fotografía: Carl Recine/Getty Images)

La victoria de México en la inauguración de la Copa Mundial 2026 fue solo el principio de todo lo que viene para la Selección. Y con la alegría que nos dio el equipo, no podemos dejar de pensar en cuándo, dónde y a qué hora será la siguiente ocasión en la que veremos al conjunto tricolor sobre la cancha.

Publicidad

Este, que apenas fue el primer partido de la justa mundialista, nos demostró que Javier Aguirre no se equivocó con sus seleccionados y, sin duda, aumentó las esperanzas de que, tal como ocurrió en las ocasiones anteriores en las que México fue sede, el Tri alcance los cuartos de final o incluso llegue más lejos.

Pero volvamos a la pregunta importante: ¿cuándo vuelve a jugar México? Aquí te contamos todos los detalles de su siguiente partido.

primera victoria de la selección mexicana .png
México arrancó con el pie derecho y ahora buscará sumar una nueva victoria frente a Corea del Sur para acercarse a los octavos de final. Te contamos cuándo, dónde y a qué hora será el partido. (Fotografía: David Ramos/Getty Images)

La Selección Mexicana se enfrentará a Corea del Sur el próximo jueves 18 de junio a las 19:00 horas (hora local). Este partido también se jugará en México, pero, a diferencia del primero, en esta ocasión los seleccionados se trasladarán a Guadalajara.

Para Aguirre, una semana es tiempo suficiente para corregir algunos de los errores que detectó en el debut frente a Sudáfrica. Porque sí, a pesar de la victoria que nos dejó un muy buen sabor de boca, para el director técnico el equipo no defendió adecuadamente la zona mixta.

Es claro que, aunque la contienda aún se encuentra en fase de grupos, los siguientes partidos serán clave para avanzar como líderes del sector y así tener un poco más de control sobre el camino que les espera.

Publicidad
corea del sur en su primer partido del mundial.png
Tras una victoria que dejó buenas sensaciones, Javier Aguirre y sus dirigidos tendrán una semana para ajustar detalles antes de enfrentar a Corea del Sur en Guadalajara. El liderato del grupo está en juego. (Fotografía: Alex Slitz/Getty Images)

Pese a la victoria en el debut, el Vasco Aguirre también reiteró que no es momento de subestimar a los rivales. Corea del Sur, por su parte, cuenta con jugadores talentosos como Heung-min Son, una de sus principales figuras.

Ahora bien, el siguiente rival depués de Corea del Sur será Chequia (República Checa) el 24 de junio, partido con el que cerraría la primera ronda del torneo.

Y respecto a su futuro, si la Selección avanza como primer lugar del Grupo A, se enfrentaría al segundo lugar del Grupo B, integrado por Canadá, Catar, Bosnia y Suiza. Mientras que, si clasifica como segundo lugar de su grupo, enfrentaría al segundo lugar del Grupo C, donde se encuentran Brasil, Escocia, Marruecos y Haití.

Qué ver mientras vuelve a jugar la Selección Mexicana

partidos mundial 2026.png
Brasil, Argentina, Francia, Alemania, Inglaterra y muchas selecciones más tendrán actividad durante los próximos días. Aquí te contamos qué partidos no te puedes perder mientras vuelve a jugar el Tri. (Fotografía: Luke Hales/Getty Images))

Hoy, 12 de junio, se llevará a cabo el partido entre Canadá y Bosnia y Herzegovina en Toronto, Canadá, a las 13:00 horas (hora local). También se enfrentarán Estados Unidos y Paraguay en Los Ángeles a las 18:00 horas (hora local).

El sábado se jugará Brasil vs. Marruecos a las 16:00 horas; el domingo, Alemania vs. Curazao a las 11:00 horas; el lunes 15, España vs. Cabo Verde a las 10:00 horas; el martes 16, Francia vs. Senegal a las 13:00 horas y Argentina vs. Argelia a las 19:00 horas. Finalmente, el miércoles 17, Portugal se enfrentará a RD Congo a las 11:00 horas e Inglaterra jugará contra Croacia a las 14:00 horas.

Publicidad

Tags

Copa Mundial Selección Mexicana
Historias deportivas en tu correo
Te enviamos la información más relevante sobre deportes.

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad