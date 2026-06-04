Rosalía pospone conciertos de su gira “Lux” en Florida: esta es la razón

"Lamenta decepcionar a sus fans, pero las circunstancias no le dejaron otra opción", añadieron este jueves el Kaseya Center de Miami y el Kia Center de Orlando en sus sitios web.

La estrella de 33 años estaba a punto de iniciar la etapa norteamericana de su última gira mundial, que la iba a llevar por 11 ciudades en Estados Unidos y Canadá.

Rosalía tenía previsto celebrar dos conciertos en Miami, este jueves y el sábado, y otro en Orlando el próximo lunes.

Las salas de conciertos pidieron a quienes tuvieran boletos que los conserven a la espera de que se anuncien nuevas fechas.

Con "Lux", su cuarto álbum publicado en noviembre, Rosalía ofreció un trabajo con un fuerte componente sinfónico, cantado en una decena de idiomas y marcado por la espiritualidad. El disco obtuvo muchos elogios de la crítica y le permitió llevarse el galardón a artista internacional del año en los BRIT Awards en marzo.

Con información de AFP