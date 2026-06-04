Hit n Run Phase Two no será el último álbum que escuchemos de Prince. Un nuevo disco póstumo está por estrenarse e incluirá 10 grabaciones de estudio inéditas, auténticas rarezas rescatadas directamente de su famoso Vault.
‘Timeless’: el álbum póstumo de Prince lleno de tesoros y grabaciones inéditas
Hit n Run Phase Two no será el último álbum que escuchemos de Prince. Un nuevo disco póstumo está por estrenarse e incluirá 10 grabaciones de estudio inéditas, auténticas rarezas rescatadas directamente de su famoso Vault.
Esta célebre “bóveda” de Prince está repleta de grabaciones, por lo que resulta difícil saber por dónde empezar. Sin embargo, Sony y los herederos del artista decidieron que este es el momento oportuno para seleccionar 10 de esos temas y reunirlos en un EP titulado Timeless.
La colección es, en esencia, un recorrido cronológico que abarca toda su carrera, desde 1977 hasta 2016, año de su fallecimiento. La primera mitad de Timeless incluirá joyas perdidas como 'I Am You' (una grabación casera de 1978), la versión inédita de 'Tick, Tick, Bang' de 1981, así como los temas nunca publicados 'Heaven' (1985) e 'I Wonder' (1989).
La segunda parte recupera canciones de sus décadas posteriores, entre las que destacan 'Stone' (grabada en 1995 y concebida originalmente para el álbum Emancipation) y 'The Guilty Ones', un tema inédito mucho más reciente, fechado en 2007.
El repertorio se completa con With This Tear, una grabación de noviembre de 1991 que fue lanzada digitalmente el mes pasado para conmemorar el décimo aniversario del fallecimiento de Prince, además de una versión en vivo de 'How Come U Don’t Call Me Anymore' registrada en 2016.
Cada una de las grabaciones fue masterizada y mezclada por Chris James, el ingeniero responsable de las recientes mezclas Atmos del catálogo de Prince, lo que garantiza que, sin importar el tiempo transcurrido desde su grabación, el sonido esté a la altura de los estándares actuales.
Si eres coleccionista o fan de Prince, te alegrará saber que el álbum estará disponible en varios formatos físicos, incluida una edición limitada en vinilo morado jaspeado, además de una versión en vinilo negro estándar y CD.
El anuncio coincide con el Prince Celebration 2026, que tendrá lugar del 3 al 7 de junio de 2026 en Paisley Park y el centro de Minneapolis. Como plataforma de lanzamiento oficial del proyecto, la Celebration de este año contará con sesiones de escucha exclusivas, presentaciones de archivo y conversaciones con colaboradores de Prince.