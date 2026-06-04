Esta célebre “bóveda” de Prince está repleta de grabaciones, por lo que resulta difícil saber por dónde empezar. Sin embargo, Sony y los herederos del artista decidieron que este es el momento oportuno para seleccionar 10 de esos temas y reunirlos en un EP titulado Timeless.

La colección es, en esencia, un recorrido cronológico que abarca toda su carrera, desde 1977 hasta 2016, año de su fallecimiento. La primera mitad de Timeless incluirá joyas perdidas como 'I Am You' (una grabación casera de 1978), la versión inédita de 'Tick, Tick, Bang' de 1981, así como los temas nunca publicados 'Heaven' (1985) e 'I Wonder' (1989).

El álbum recorre casi cuatro décadas de la carrera de Prince, con material grabado entre 1977 y 2016, incluyendo demos caseros, canciones inéditas y versiones nunca antes escuchadas. (Fotografía: Karrah Kobus)

La segunda parte recupera canciones de sus décadas posteriores, entre las que destacan 'Stone' (grabada en 1995 y concebida originalmente para el álbum Emancipation) y 'The Guilty Ones', un tema inédito mucho más reciente, fechado en 2007.

El repertorio se completa con With This Tear, una grabación de noviembre de 1991 que fue lanzada digitalmente el mes pasado para conmemorar el décimo aniversario del fallecimiento de Prince, además de una versión en vivo de 'How Come U Don’t Call Me Anymore' registrada en 2016.