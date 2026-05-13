Este nuevo trabajo se anunció en medio de las nuevas presentaciones de la banda en Coachella, algo que entusiasmó a todos los fans y a uno que otro adepto del festival.

El primer corte, presentado en vivo, lleva por nombre Going Shopping, y que, si bien permanecía con reminiscencias obvias al sonido “garage” de la banda, tenía un sonido muy alejado de lo común para los Strokes.

Después de eso, la banda anunció una gira que estará todo el año y parte de 2027 en distintos lugares del mundo, incluida una visita a Sudamérica, hecho que hizo estallar a los fans latinoamericanos, pues es casi un hecho que México y compañía se sumen como sede para las presentaciones de la banda, pero sin nada confirmado hasta el momento.

El segundo sencillo

Como era de esperarse, la banda lanzó un nuevo adelanto, que lleva por nombre Falling out of love, que también parte un poco lejos de las excéntricas guitarras de Albert Hammond Jr. y de los falsetes de Julian, pero que concentra en sus más de seis minutos de duración una de esas baladas que podrían volverse un clásico de la banda.

“Please don’t call me ‘man’, I’m no fancy angel”, reza uno de los versos de la canción.

A pesar de que es una canción larga, el resultado podría no ser el hilo conductor del álbum, sino un refuerzo en el medio, que o puede salir muy bien o muy mal, por el momento, queda confiar en el quinteto y esperar al 26 de junio en lo que llega el álbum.