Bunbury mira al pasado sin nostalgia en su nuevo álbum 'De un siglo anterior'

“No soy folclorista”, dice con claridad, “pero eso no significa que no me interese profundamente esa música”. Más que apropiarse de esas tradiciones, Bunbury parece dialogar con ellas desde el respeto, entendiendo que eventualmente debía cerrar esa exploración para seguir avanzando: “sabía que tenía que abrir esa puerta para eventualmente cerrarla”.

El espacio donde grabó el álbum también terminó moldeando su identidad. El Desierto de los Leones se convirtió en una extensión emocional del proyecto, pues antes de entrar al estudio, Bunbury caminaba por los bosques del lugar, se perdía entre senderos y absorbía el aislamiento natural que contrasta completamente con el caos urbano de la ciudad.

“Hacer álbumes en lugares así cambia tu respiración”. El músico compara esa experiencia con sus grabaciones en Sonic Ranch y distintas locaciones en Cataluña, espacios donde el entorno también termina filtrándose en la música.

Si algo ha definido la carrera de Bunbury es su capacidad para sobrevivir sin depender de las tendencias. Mientras buena parte de la industria actual vive obsesionada con la inmediatez, él parece cada vez más cómodo habitando otro ritmo.

“Mi carrera cada vez se aleja más del mainstream y cada vez me importa menos”. Incluso cuando surge la conversación sobre Coachella, Bunbury admite sentirse cada vez menos identificado con ciertos circuitos actuales. Aunque reconoce a The Strokes como una banda que disfruta, acepta que muchos de esos espacios ya no dialogan necesariamente con sus intereses.

Hablar de resistencia puede sonar romántico cuando se observa desde fuera, pero Bunbury lo aterriza de una forma mucho más pragmática. Durante la conversación reconoce que hubo un momento —particularmente durante los noventa— donde su música todavía convivía naturalmente con lo que sonaba en la radio, “en los noventa mi música y lo que sonaba en las radios podía llegar a coincidir”.

La distancia vino después, de forma gradual y casi inevitable. Mientras la industria aceleró sus ritmos y redujo los márgenes de exploración, Bunbury comenzó a moverse en dirección opuesta, “cada vez me he ido alejando más y me ha ido importando menos” y es que más que una postura combativa frente al mainstream, lo describe como una consecuencia natural de entender que el camino de un compositor rara vez debe parecerse al de los demás.