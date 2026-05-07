Shakira presenta 'Dai Dai', la canción oficial del Mundial 2026

No es la primera vez que la cantante colombiana participa de esta manera en el Mundial, pues recordemos que es autora del tema “Waka Waka” lanzando para el torneo del 2010 en Sudáfrica.

Esta vez, la artista dio el anuncio a través de sus redes sociales vestida con camiseta amarilla y pantalón azul, los colores del equipo de Brasil, sobre el césped del emblemático Maracaná, en Rio de Janeiro, ciudad donde el sábado congregó a dos millones de personas en un recital gratuito en la playa Copacabana, según datos oficiales.

La colombiana da unos pasos con un balón Trionda en las manos, la pelota oficial del Mundial 2026, lo coloca sobre la hierba y canta en inglés unos fragmentos de la canción junto a un grupo de bailarines, vestidos con los colores de otras selecciones como Estados Unidos y Colombia.

"Dai Dai", producida conjuntamente con el nigeriano Burna Boy, será lanzada oficialmente el próximo 14 de mayo.