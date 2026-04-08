"Me rompí en mil pedazos": Shakira se confiesa sobre su ruptura con Piqué

Fue durante una entrevista en formato de charla íntima para Al cielo con ella, el nuevo late show de una televisora española y presentado por Henar Álvarez, donde la intérprete de “Días de enero” habló sobre el fin de su matrimonio con Piqué en medio de una polémica de infidelidad por parte de él.

“Mucha gente sabe que me rompí, me rompí en mil pedazos como nos pasa a muchas en algún momento de la vida. Me reconstruí pieza por pieza. A partir de ahí emprendí un viaje hacia mí misma y busqué las herramientas dentro de mí”, dijo Shakira a la presentadora.

También, explicó cómo encontró en la música un refugio en medio de un momento difícil y la fuerza para salir adelante junto a sus hijos.

“Mi papá siempre me dijo: ‘Todo lo que necesitas está dentro de ti. Todas las respuestas están dentro de ti’, y yo, en ese viaje a las profundidades de mí misma, ahí encontré, a través de mi música, mi propia fuerza”, agrega la cantante de 49 años.