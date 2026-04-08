Shakira rompió el silencio. Después de varios años, la cantante colombiana por fin abrió su corazón para sincerarse sobre su ruptura con el exfutbolista del FC Barcelona Gerard Piqué y cómo se sintió al respecto, pues asegura que se rompió “en mil pedazos”.
"Me rompí en mil pedazos": Shakira se confiesa sobre su ruptura con Piqué
Fue durante una entrevista en formato de charla íntima para Al cielo con ella, el nuevo late show de una televisora española y presentado por Henar Álvarez, donde la intérprete de “Días de enero” habló sobre el fin de su matrimonio con Piqué en medio de una polémica de infidelidad por parte de él.
“Mucha gente sabe que me rompí, me rompí en mil pedazos como nos pasa a muchas en algún momento de la vida. Me reconstruí pieza por pieza. A partir de ahí emprendí un viaje hacia mí misma y busqué las herramientas dentro de mí”, dijo Shakira a la presentadora.
Te puede interesar:
También, explicó cómo encontró en la música un refugio en medio de un momento difícil y la fuerza para salir adelante junto a sus hijos.
“Mi papá siempre me dijo: ‘Todo lo que necesitas está dentro de ti. Todas las respuestas están dentro de ti’, y yo, en ese viaje a las profundidades de mí misma, ahí encontré, a través de mi música, mi propia fuerza”, agrega la cantante de 49 años.
“La fuerza de la loba, de la mujer que tiene ese poder de no solo caerse y preguntarse por qué me pasa esto, sino: ‘ok, ya me hice esas preguntas’, es momento de levantarme, es momento de sacar a la familia adelante”, continuó.
Recordó además que la Session #53, lanzada en 2023 junto al productor compositor argentino Bizarrap fue como un “grito de libertad” para ella.
Shakira ofrecerá 12 shows en Madrid en septiembre para cerrar con broche de oro su gira mundial. Con esto, la artista vuelve a España tras ocho años de ausencia.