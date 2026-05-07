Debido a la alta demanda del evento hay varios puntos que debes tomar en cuenta. Tradicionalmente, todos los conciertos en el recinto inician a las 09:00 de la mañana, sin embargo, esta vez no será así, así que toma nota.

Horario del concierto de BTS

Los conciertos de BTS en CDMX están programados para dar inicio a las 08:00 h. Sin embargo, te compartimos otros horarios de interés:

Check in VIP: 10:00 a. m. – 03:45 p. m.

Compra VIP de merch: 10:00 a. m.

Puertas VIP: 03:00 p. m.

Soundcheck VIP: 04:00 p. m.

Puertas generales: 04:30 p. m.

Mapa de accesos

Tu ingreso al Estadio GNP Seguros dependerá de tu acceso. A diferencia de otros conciertos en los que puedes acceder por cualquier entrada, en este habrá un orden muy específico por secciones.

Acá te dejamos el mapa para que localices fácilmente por qué puerta deberás ingresar.