La espera para ARMY terminó. Este jueves 7 de mayo es el primer concierto de BTS en México y para que vayas preparado y llegues a tiempo al Estadio GNP Seguros te damos todos los detalles: horarios de acceso, mapa del recinto y cómo llegar.
BTS en México 2026: a qué hora empieza el concierto, mapa de acceso, cómo llegar y otros detalles
Debido a la alta demanda del evento hay varios puntos que debes tomar en cuenta. Tradicionalmente, todos los conciertos en el recinto inician a las 09:00 de la mañana, sin embargo, esta vez no será así, así que toma nota.
Horario del concierto de BTS
Los conciertos de BTS en CDMX están programados para dar inicio a las 08:00 h. Sin embargo, te compartimos otros horarios de interés:
Check in VIP: 10:00 a. m. – 03:45 p. m.
Compra VIP de merch: 10:00 a. m.
Puertas VIP: 03:00 p. m.
Soundcheck VIP: 04:00 p. m.
Puertas generales: 04:30 p. m.
Mapa de accesos
Tu ingreso al Estadio GNP Seguros dependerá de tu acceso. A diferencia de otros conciertos en los que puedes acceder por cualquier entrada, en este habrá un orden muy específico por secciones.
Acá te dejamos el mapa para que localices fácilmente por qué puerta deberás ingresar.
Cómo llegar al Estadio GNP Seguros
La mejor forma de llegar al Estadio GNP Seguros es en transporte público, pues como ya te contábamos, al ser un evento de alta demanda el estacionamiento del recinto llega a su cupo máximo en muy poco tiempo. También, el tiempo de llegada en auto suele ser demasiado elevado debido al tráfico.
Puedes llegar a través del Metro. Toma la Línea 9 (Pantitlán/Tacubaya o Tacubaya/Pantitlán) y bájate en la estación “Ciudad Deportiva” o “Puebla” y el recinto se encuentra a solo unos pasos.
Para llegar por Metrobús, puedes hacerlo por la Línea 2 y bajarte en la estación “Iztacalco” o “UPIICSA”. Posteriormente deberás caminar aproximadamente 15 minutos para llegar al lugar.
Objetos permitidos y no permitidos en el Estadio GNP Seguros
La lista es extensa, así que te compartimos la información difundida por OCESA para que veas cada detalle:
¿Nos vemos allí?