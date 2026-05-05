Conciertos de BTS en México 2026: setlist y las posibles canciones sorpresa que tocarán en el Estadio GNP

Después de varios años (literamente), la espera terminó para ARMY y ya están listos para disfrutar de BTS en concierto. Aunque arrancaron su gira en semanas pasadas con un show histórico en Seúl, ahora es el turno de México y para que calientes motores te decimos cuál es el setlist y las posibles canciones sorpresa.
BTS en México 2026: este el setlist de los conciertos y las posibles canciones sorpresa
Como recordarás, la banda surcoreana pisará tierras aztecas esta semana para continuar con su BTS World Tour ARIRANG en el Estadio GNP Seguros. La cita será los días jueves 7, sábado 9 y domingo 10 de mayo.
Setlist de BTS en México
Ahora sí, toma nota y calienta motores porque este es el setlist que ha tenido BTS en sus primeras presentaciones de su actual gira y que puede seguir en los siguientes conciertos:
Hooligan (INTRO)
Aliens
Run BTS
they don’t know about us
Like Animals
Fake Love
Swim
Merry Go Round
2.0 Normal
Not Today
Mic Drop
FYA
Fire
Body To Body
IDOL
Come Over
Butter
Dynamite
CANCIÓN SORPRESA
CANCIÓN SORPRESA
Please
Into The Sun (CLOSER)
Posibles canciones de BTS sorpresa en México
Por supuesto queremos que la banda surcoreana cante todas y cada una de su repertorio musical, pero como eso no es posible. Acá te dejamos las más esperadas por ARMY en México.
Airplane pt. 2
¡La que a México le pertenece! Coreografía icónica y todo el GNP cantando “el mariachi” como himno nacional.
Louder Than Bombs
La canción que el fandom lleva años rogando escuchar en un concierto.
So What
Caos, brincos y cero estabilidad emocional en el estadio.
Danger
BTS old school en modo intenso.
Ma City
Rapline y vocal line celebrando sus raíces con todo el ARMY mexicano.
Butterfly
Una de las canciones más bonitas y dolorosas de su discografía.
Like
Soft BTS en su máxima expresión.
Answer: Love Myself
El cierre perfecto: emotivo, enorme y con todo el estadio cantando, y seguramente llorando, junto a BTS.
¿Cuáles prefieres tú?