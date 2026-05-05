Conciertos de BTS en México 2026: setlist y las posibles canciones sorpresa que tocarán en el Estadio GNP

Posibles canciones de BTS sorpresa en México

Por supuesto queremos que la banda surcoreana cante todas y cada una de su repertorio musical, pero como eso no es posible. Acá te dejamos las más esperadas por ARMY en México.

Airplane pt. 2

¡La que a México le pertenece! Coreografía icónica y todo el GNP cantando “el mariachi” como himno nacional.

Louder Than Bombs

La canción que el fandom lleva años rogando escuchar en un concierto.

So What

Caos, brincos y cero estabilidad emocional en el estadio.

Danger

BTS old school en modo intenso.

Ma City

Rapline y vocal line celebrando sus raíces con todo el ARMY mexicano.

Butterfly

Una de las canciones más bonitas y dolorosas de su discografía.

Like

Soft BTS en su máxima expresión.

Answer: Love Myself

El cierre perfecto: emotivo, enorme y con todo el estadio cantando, y seguramente llorando, junto a BTS.

¿Cuáles prefieres tú?