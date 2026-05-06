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Música

Babasónicos regresa a CDMX: fecha de concierto, preventa y todo lo que se sabe

La banda de rock en español volverá a la capital mexicana para ofrecer un repertorio que te hará cantar y gritar a todo pulmón.
mié 06 mayo 2026 03:47 PM
Babasónicos regresa a CDMX: fecha de concierto, preventa y todo lo que se sabe
Babasónicos. (Kevin Winter/Getty Images)

Es un hecho que la buena música no pasa de moda y prueba de ello es el regreso de Babasónicos a la Ciudad de México. Si te gusta cantar a todo pulmón temas como “irresponsables” o “como eran las cosas”, tenemos buenas noticias para ti porque la banda ofrecerá un concierto este 2026. Acá te revelamos la fecha, preventa y otros detalles.

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La agrupación creada hace más de 30 años y liderada por Adrián Dárgelos, se ha consolidado como una de las bandas más influyentes del rock en español y, para celebrar su trayectoria ofrecerán un show en el Palacio de los Deportes.

Babasónicos en México

Aparte la fecha porque la banda se presentará el próximo 25 de noviembre de 2026. Hasta el momento es la única fecha confirmada.

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Preventa

Si quieres asegurar tus boletos antes que nadie puedes obtenerlos en la Preventa Banamex el lunes 11 de mayo. La venta general se abrirá al público un día después a través de la página oficial de Ticketmaster o en la taquilla del inmueble.

El grupo originario de Argentina lanzó a finales de 2025 su álbum CUERPOS, Vol. 1, el cual abrió un nuevo capítulo en su historia a través de canciones como TIEMPO OFF, MIAU o MERCADO BLUE.

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