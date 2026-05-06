Babasónicos regresa a CDMX: fecha de concierto, preventa y todo lo que se sabe

La agrupación creada hace más de 30 años y liderada por Adrián Dárgelos, se ha consolidado como una de las bandas más influyentes del rock en español y, para celebrar su trayectoria ofrecerán un show en el Palacio de los Deportes.

Babasónicos en México

Aparte la fecha porque la banda se presentará el próximo 25 de noviembre de 2026. Hasta el momento es la única fecha confirmada.

Preventa

Si quieres asegurar tus boletos antes que nadie puedes obtenerlos en la Preventa Banamex el lunes 11 de mayo. La venta general se abrirá al público un día después a través de la página oficial de Ticketmaster o en la taquilla del inmueble.

El grupo originario de Argentina lanzó a finales de 2025 su álbum CUERPOS, Vol. 1, el cual abrió un nuevo capítulo en su historia a través de canciones como TIEMPO OFF, MIAU o MERCADO BLUE.