Coachella arranca edición 2026 liderada por Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G

La cita arranca este viernes con una oferta variada en la que destacan talentos emergentes como Teddy Swims, KATSEYE y Creepy Nuts, así como artistas consolidados como Moby.

El plato fuerte de la primera noche es la participación de la estrella del pop Sabrina Carpenter, quien prometió "el espectáculo más ambicioso" de su carrera, en entrevista con la revista Perfect.

La intérprete de Manchild se estrenó en Coachella en 2024, cuando lanzó su pegajoso éxito Espresso. El cierre del primer día estará a cargo del DJ italiano Anyma, quien debe estrenar su nueva producción ÆDEN.

Y Justin Bieber…

La fiesta continuará en los nueve escenarios de Coachella el sábado, con presentaciones de representantes del tecno como Armin van Buuren y Adam Beyer, astros del k-pop como Taemin, y el fenómeno del dance británico, PinkPantheress.

El menú del segundo día ofrece además el regreso al festival del DJ y productor francés David Guetta, así como la participación de David Byrne, el legendario cofundador de Talking Heads. Otro acto esperado es Nine Inch Noize, la colaboración entre la banda de rock industrial Nine Inch Nails y el productor alemán Boys Noize, dupla que acaba de anunciar un álbum conjunto.

Como una muestra de la diversidad de géneros que despliega Coachella, el principal escenario del Festival albergará a la influencer convertida en cantante Addison Rae, así como a los rockeros neoyorquinos The Strokes, que, liderados por Julian Casablancas, regresan con un nuevo disco previsto para lanzarse en junio, luego de seis años de pausa.

La nostalgia por el reencuentro puede ser amplificada con la esperada aparición de Justin Bieber, quien cerrará la noche. Y la fiebre Bieber parece ya haberse esparcido por el valle de Coachella.

Seguidores del artista de 32 años publicaron esta semana videos en redes sociales de lo que parecen ser ensayos, y que reproducen, sin imágenes del escenario, melodías de éxitos como Sorry y Where Are Ü Now.