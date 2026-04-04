Los 9 proyectos de música que quizás no conocías y debes tener en tu radar

Sin mucho más preámbulo, hablemos de estos nueve talentos que están por romper esquemas - no necesariamente el de popularidad- en esta industria que a veces solo parece buscar ser efímera:

DJO

El proyecto de Joe Keery, que pasó de ser una curiosidad a consolidarse como un fenómeno real. Desde su debut con Twenty Twenty (2019), Keery dejó claro que lo suyo no era un capricho paralelo, sino una exploración seria dentro del indie pop psicodélico. Su crecimiento explotó en 2024 con “End of Beginning”, un track que encontró en el streaming —y particularmente en TikTok— el impulso suficiente para colarse en el radar global.

Pero reducir a Djo a un solo hit sería quedarse corto, hay una lectura mucho más interesante en su propuesta: una sensibilidad que dialoga directamente con el ADN de The Strokes o los primeros trabajos de Tame Impala, especialmente en esa mezcla entre lo melódico y lo progresivo.

Canción recomendada:

Royel

Otis

En esa misma línea de proyectos que han sabido expandirse sin perder identidad aparecen los australianos, el dúo ha construido una carrera que crece de forma sostenida desde sus primeros EPs hasta su consolidación reciente en charts alternativos.

Más allá de números, lo interesante está en su energía: una que se traslada con facilidad al escenario. En vivo, la banda deja ver una de las claves de su crecimiento: la conexión directa con el público y es que, hoy, más que nunca, esa relación artista-público puede amplificar el alcance de una canción.

Canción recomendada:

RENEE

Desde Monterrey, representa otra arista de esta conversación. Su proyecto, que comenzó a tomar forma alrededor de 2020 con Breve Espacio, se inserta dentro de una nueva ola de pop mexicano que prioriza la vulnerabilidad y la honestidad, aunque pueda ser medio brutal.

Hoy en día forma parte de una estructura más grande dentro de la industria, pero su esencia sigue conectando con esa generación que creció en plataformas digitales. A diferencia de otras figuras del pop latino más tradicional —como Natalia Lafourcade o Mon Laferte—, RENEE se mueve en un terreno más cercano al bedroom pop y al indie contemporáneo.

Canción recomendada:

Kevis

&

Maykyy

Este dúo encarna una lógica completamente distinta: la de una generación que no necesita validación tradicional para existir. Su proyecto se mueve entre el urbano, el rap y el hip-hop, pero con una identidad que escapa de las fórmulas más evidentes.

Impulsados por figuras como Toy Selectah, han logrado posicionarse dentro de un circuito que mezcla lo independiente con lo institucional, su presencia reciente en Tecate Pa’l Norte es prueba de ello: más allá del tamaño del escenario, lo relevante fue la respuesta del público, particularmente en un contexto donde no todos los proyectos logran traducir su audiencia digital a un espacio físico.

Canción recomendada: