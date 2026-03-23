Shakira cerrará su gira mundial con broche de oro en España: esto se sabe

Por ahora, la intérprete de “Loba” tendrá seis shows en dicho mes, exactamente los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27, sin embargo el alcalde de la capital española detalló que podría ofrecer hasta diez.

Shakira no se había presentado en España desde 2018, incluso unos años antes del anuncio público en 2022 de su separación de Gerard Piqué.

Live Nation, —también responsable de los 12 conciertos que ofrecerá el puertorriqueño Bad Bunny en España en mayo y junio—, levantará un "estadio Shakira", un recinto efímero en el sur de Madrid con capacidad para unas 50 mil personas.

La intérprete de éxitos como Hips dont' lie y Waka, Waka inició en febrero de 2025 una gira mundial titulada Las mujeres ya no lloran. Como recordarás, a principios de marzo, la multipremiada artista reunió a 400 mil fanáticos en un concierto gratuito en el zócalo de la Ciudad de México.

Con información de AFP